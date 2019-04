Une nouvelle Alliance Electorale Gayya Zabé 2021. : M. Sanoussi Tambari Jackou prend la tête

Le siège du bureau politique national du parti Nouvelle Génération pour le Niger(NGN) Halal, a abrité le 30 mars dernier, la cérémonie officielle de création de l’Alliance Electorale Gayya Zabé 2021. Sous la conduite de M. Sanoussi Tambari Jackou, Président du PNA Al’Oumma, cette nouvelle alliance électorale formée par 14 partis politiques membres de la mouvance présidentielle, se donne pour objectif principal de mutualiser les forces et les moyens de ses membres en vue des échéances électorales de 2020 et 2021.

Après la lecture de la déclaration officielle de création, M. Sanoussi Tambari Jackou, désormais Président de l’Alliance Electorale Gayya Zabé 2021, a affirmé qu’un parti qui ne cherche pas à conquérir le pouvoir « n’est pas un parti politique, mais plutôt une association ou même une ONG ». Pour lui, les longues négociations de plus d’un mois qui ont permis la création de cette Alliance Electorale, démontrent le sérieux et l’objectivité dont ont fait preuve les partis qui en sont membres. Pour l’instant, a souligné M. Sanoussi Tambari Jackou, Gayya Zabé 2021 n’a pas décidé de la stratégie à adopter aux présidentielles de 2021.

Mme Diallo Fatima, membre du Rassemblement Démocratique des Nigériens pour le Changement (RDNC), Bil Adam et Trésorière Générale de Gayya Zabé 2021, a elle souligné la volonté de cette Alliance Electorale à offrir aux femmes et aux jeunes l’occasion de s’exprimer librement, pour donner leurs opinions et leurs idées, et parler des difficultés qu’ils rencontrent dans la vie de tous les jours. Selon elle, afin de jouer un rôle positif dans la transformation socioculturelle et politique du Niger, ces groupes cibles « doivent activement lutter contre les discriminations et les inégalités, surtout dans la gestion du pouvoir politique où ils sont laissés en marge ». Mme Diallo Fatima a invité l’ensemble des Nigériens « à lutter ensemble pour la transformation de la société, le développement d’une nouvelle citoyenneté et l’instauration de l’égalité des chances pour tous ».

La longue durée des négociations pour la création de l’Alliance Electorale Gayya Zabé 2021 a été mise à profit par ses porteurs pour adopter le règlement intérieur et les statuts de l’alliance et pour mettre en place un bureau provisoire. Grâce à ses réunions hebdomadaires, cette alliance électorale prépare activement sa participation aux futures élections municipales, régionales et législatives qui auront lieu en 2020 et 2021. Gayya Zabé 2021 est une alliance électorale qui vise à conquérir les voix des électeurs, et non une alliance politique.

Par Souleymane Yahaya (Stagiaire) (ONEP)