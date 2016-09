Une nouvelle Ambassade américaine en construction au Niger

Les travaux de construction de la nouvelle Ambassade des Etats Unis d’Amérique au Niger, ont été lancés vendredi par Mme Eunice S. Reddick, Ambassadeur de ce pays à Niamey, en présence des membres du Gouvernement et ceux du corps diplomatique.

D’un cout d’environ 146 millions de Dollars US, les travaux confiés à la société américaine, B.L. Harbert International prendront fin en avril 2020, Le complexe à plusieurs niveaux, sera bâti sur un terrain de dix (10) hectares dans le quartier Yantala Haut. Il intègre un bloc administratif, la résidence des Gardes de la Marine, des infrastructures communautaires et des installations de support.

Dans son mot de bienvenue, Mme Eunice Reddick a remercié les invités à la cérémonie avant d’annoncer que des dizaines de nigériens ont déjà été embauchés et seront formés pendant plusieurs années dans le cadre de ce projet de construction.

‘’Ce sera un bâtiment écologique avec de nombreuses fonctionnalités et des espaces vert. En effet, sept cent Kilowatts de photovoltaïques produiront de l’électricité pour la nouvelle ambassade, la deuxième plus grande capacité d’énergie solaire de toutes les ambassades américaines dans le monde entier, des stratégies d’installation modernes pour économiser l’eau réduiront la demande sur le système d’approvisionnement local en eau potable, et l’éclairage éco énergique réduira la consommation d’énergie’’, a-t-elle ajouté.

Cette nouvelle Ambassade, selon la diplomate américaine,’’ est un pas en avant du partenariat entre les Etats-Unis et Niger et témoigne de notre engagement envers le peuple et le gouvernement du Niger, les nouvelles installations nous permettront de mieux servir nos intérêts mutuels et d’augmenter nos contacts culturels’’.

Mme Eunice a par ailleurs félicité le Niger pour avoir accueilli environ 150.000 réfugiés fuyant l’instabilité dans les pays voisins et aussi de son rôle clé dans la promotion de la paix et la sécurité, comme en témoigne sa participation active dans plusieurs opérations de paix des Nations Unies.

‘’ Les Gouvernements des Etats Unis et du Niger collaborent étroitement dans les domaines, en dehors de celui de la coopération sécuritaire, de l’amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants, de la sécurité alimentaire, la promotion de la croissance économique, le développement et de renforcement des institutions démocratiques’’, a-t- elle rappelé.

L’Ambassadeur américaine s’est d’ailleurs félicitée du lancement du Millenium Challenge Corporation (MCC) avec le Niger, d’une durée de cinq(5) ans visant à améliorer la capacité d’irrigation et des infrastructures connexes du Niger, à réduire la pauvreté et à stimuler la croissance économique.