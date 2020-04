Une rationalisation des comités interministériels permettra une utilisation rationnelle des ressources pour faire face au COVID19

Certes la multitude des comités interministériels créés pour faire face au COVID19 , prouve s’il en est besoin que le gouvernement accorde une très grande importance à la lutte contre le COVID19. Cette lutte est classée parmi les grandes priorités. C’est une décision à saluer !

Cependant nous avons quelques propositions compte tenu des soucis que nous avons sur les fonctionnements des comités de travail au Niger en pareilles circonstances , nous avons l’expérience que certains personnes cherchent à faire partie des comités non pas pour travailler mais pour profiter des perdiems.

Les comités sont le plus souvent budgetivores , sources des dépenses irrationnelles.

Face à cette pandémie et compte- tenu des moyens financiers de l’État, pour être plus efficace et rationnel , la mise en place de deux hautes structures , serait hautement souhaitable : Un Haut Conseil Scientifique Pluridisciplinaire, chargé de coordonner et de bien organiser la riposte et un Haut Conseil des Sages , chargé des faire des propositions alternatives face aux conséquences socio-économiques et sociales, néfastes, de la pandémie COVID19 sur la vie de la nation .

1/ Mission du Haut Conseil Scientifique Pluridisciplinaire

National :

Le Haut Conseil Scientifique Pluridisciplinaire National, a pour mission d’organiser et de coordonner la riposte face au COVID19. Il doit superviser entre autres, la mise en œuvre des protocoles médicaux et valider les résultats des recherches scientifiques .

Il est chargé également de l’orientation de la recherche scientifique .

Le Haut Conseil Scientifique Pluridisciplinaire National, est composé des sommités scientifiques de notre pays.

Le Haut Conseil Scientifique Pluridisciplinaire National , est présidé par le Président de la République , chef de l’État.

2/Mission du Haut Conseil des Sages :

Le Haut Conseil des Sages a pour mission de faire des propositions au gouvernement, des mesures économiques et sociales alternatives pour faire face aux effets néfastes de la pandémie COVID19 dans la vie de la nation.

Le haut conseil des sages est composé des personnalités politiques, administratives, spécialistes dans les domaines, économique, financier ,social , des enseignants chercheurs, des acteurs de la société civile, ect .

Le haut conseil des sages est présidé par le premier ministre chef du gouvernement.

Par ailleurs, Il serait hautement souhaitable de faire appel aux spécialistes de la communication , aux psychologues , ou psychiatres pour aider la population à faire face aux situations des stress du fait de COVID19 , à travers les médias.

Il serait aussi hautement souhaitable de faire intervenir dans la communication gouvernementale des spécialistes, qui vont bien expliquer les conséquences du non non-respect des mesures préventives édictées par le gouvernement, en tenant compte de nos réalités socioculturelles. C’est plus pédagogique que les menaces qui nous paraissent contreproductives.

Les différentes manifestations de protestations organisées dans certaines régions du pays sont dues à un problème de communication.

En améliorant le dispositif, c’est le Niger qui progresse et qui gagne !

Par Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.