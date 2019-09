Une rencontre fructueuse…

Le Président de la République, Issoufou Mahamadou a accordé, avant hier matin, une audience, à une délégation de haut niveau conduite par l’ambassadeur des Etats Unis au Niger SEM. Eric P. Whitaker, accompagné de son compatriote en visite au Niger, le général Stephen Townsend Commandant des Forces Américaines du Commandement des Etats Unis pour l’Afrique (US ARICOM).

A leur sortie de l’audience, SEM. Eric P. Whitaker a déclaréqu’au cours de cette rencontre avec le Président de la République du Niger, ils ont discuté de squestions liées à la sécurité et à la défense, telles que la collecte et le partage desrenseignements, la surveillance et la reconnaissance, ainsi que l’engagement des Etats-Unis d’Amérique à former et à équiper les forces de défense et de sécurité du Niger pour les aider à faire face aux menaces régionales et à dissuader les activités criminelles. « Nous avons salué la volonté du Niger d’être un partenaire efficace et précieux dans la lutte contre l’extrémisme violent, comme en témoigne sa participation à la Force Conjointe du G5 Sahel et à la Force Multinationale Mixte dans le Bassin du Lac Tchad.











L’Ambassade des États-Unis adopte une approche « 3D » qui associe les outils de diplomatie, de développement et de défense pour atteindre nos objectifs communs » a déclaréSEM. Eric P. Whitaker.

Grace aux multiples actions des Etats Unis au profit du Niger à travers son ambassade, SEM. Eric P. Whitaker précise que« Nous pensons que le Niger progresse grâce à nos initiatives.Bien que de nombreux défis nous attendent, nous nous associons aux Nigériens pour œuvrer en faveur d’un Niger plus prospère et plus sécurisé. Ensemble, nous pouvons continuer à dire: le Niger se lève » affirme SEM. Eric P. Whitaker.

Heureux d’être reçu, par le Président de la République, le Général Stephen Townsend affirme que cette visite au Nigerlui donne l’occasion importante de rencontrer les dirigeants nigériens afin de mieux comprendre les problèmes liés à la sécurité et de bien comprendre les questions d’importance pour le Niger.

Selon lui, le Niger est déterminé à renforcer ses capacités de défense pour lutter efficacement contre les réseaux terroristes dans la région. « Le Niger précise-t-il, est un leader régional et un partenaire de sécurité durable. Nous apprécions notre partenariat avec les Bases Aériennes Nigériennes 101 et 201 situées à Niamey et Agadez, et nous savons qu’une fois que les opérations aériennes auront commencé à Agadez, le Niger permettra aux États-Unis et à d’autres partenaires de faire face plus efficacement aux menaces à la sécurité » a dit le GénéralStephen Townsend.

S’agissant des relations diplomatiques entre le Niger et les Etats-Unis, Stephen Townsend, rappelle que le Niger est un partenaire important et précieux des Etats-Unis et un leader inconditionnel contre le terrorisme. « Il convient de féliciter le Niger d’avoir combattu les groupes terroristes dans le but d’instaurer la stabilité dans la région. Nous croyons fermement en ce partenariat commun et espérons renforcer notre coopération afin d’apporter la sécurité et la stabilité aux citoyens du Niger et de la région » a-t-il rappelé.

Après l’audience, la délégation a continué sa visite à la base aérienne 101. « Après cette rencontre j’irai à la base aérienne 101 et demain je visiterai la base aérienne 201» a annoncé le général Stephen Townsend.









Par A. Aziz Ibrahim (Tamtaminfo News)