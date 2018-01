Une restructuration du ministère en charge des sports s’impose…

Ne cherchons pas à justifier l’injustifiable, le vin est déjà tiré il faut le boire, comme disent les français.

Il y a lieu de tirer les conséquences de ce qui s’est passé au 39 énième championnat de la lutte traditionnelle à Zinder. Du jamais vécu au Niger !

Identifier les responsables de cette bavure, les sanctionner afin d’éviter que cette situation déplorable ne se reproduise plus dans l’avenir.

Calmons nos esprits, consolidons nos acquis, soyons raisonnables et honnêtes avec nous même.

Il serait hautement souhaitable de faire prendre des dispositions utiles et diligentes pour procéder à la mise en place d’un bureau démocratiquement élu de la fédération nigérienne de la lutte traditionnelle conformément aux textes en vigueur, sans complaisance , permettre aux hommes qualifiés qu’il faut, d’être élus par les délégués mandatés à cet effet .

Les étapes qui nous attendent aux compétitions internationales sont aussi très importantes que le championnat qui vient de s’achever.

Faire prendre des dispositions afin d’éviter des abus de pouvoirs dans les relations entre le ministère en charge des sports et les différentes fédérations sportives.

Pour être plus efficace la gestion des championnats de la lutte traditionnelle devrait être étendue aux autres ministères qui disposent des personnes ressources bien averties des enjeux que représente la lutte traditionnelle au Niger .

Désormais , il serait très souhaitable de prêter une attention particulière au cri de coeur des différentes structures syndicales du secteur des sports . En effet, si on avait bien écouté les représentants du personnel qui dénonçaient le disfonctinnement du ministère en charge des sports, cette situation déplorable ainsi créée à Zinder aurait dû être évitée.

Une restructuration du ministère en charge des sports est plus que nécessaire. Car la lutte traditionnelle en particulier et le sport en général représentent un grand facteur de cohésion sociale, de l’unité nationale si ils sont bien gérés . Par conséquent la gestion actuelle des sports doit être revue et corrigée.