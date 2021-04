Une tentative de coup d’état a été déjouée tôt ce matin par les éléments du général tchiani qui assuraient la protection du président de la république.

Share on Twitter

Imagine d’illustration

Selon les informations recueillies des sources sécuritaires, quelques éléments égarés de l’escadrille avec à leur tête un capitaine de l’armée ont tenté une aventure en s’en prenant à la présidence de la république. La garde présidentielle a vigoureusement riposté. On dénombre 5 morts côté ennemi et 0 mort côté garde présidentielle.

Pourquoi cette tentative de remise en cause du processus démocratique alors que nous sommes à 48heures de l’investiture du nouveau président élu.

Notre pays qui a connu une stabilité remarquable ces 10 dernières années ne mérite pas cette aventure sans lendemain qui risquerait de nous mettre à dos toute la communauté internationale.





Des élections générales se sont déroulées dans les meilleures conditions, un président de la république a été élu et il doit être investi ce vendredi in sha Allah, alors pourquoi remettre tout en cause pour des intérêts sordides ?

En agissant ainsi, les auteurs de cette infamie, ont oublié que la communauté internationale n’accepte plus l’intrusion de l’armée sur la scène politique.