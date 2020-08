Une utilisation caricaturale de la sécurité au niger , par la France…

Cette façon de peindre notre cher pays, le Niger, par le Quai D’Orsay doit interpeller la conscience de tout nigérien jaloux et soucieux du devenir de notre pays .

En général, ce genre d’avis aux ressortissants français se fait par le canal diplomatique dans un langage diplomatique très discret et courtois.

Cette fois-ci le Quai D’Orsay et la presse française présentent de manière caricaturale , l’ensemble du territoire nigérien comme un endroit non recommandable aux ressortissants français. Toute la carte du Niger est ainsi peinte en rouge pour démontrer la dangerosité du pays .

Cette manière de faire de la république française suscite en nous cette première réflexion .

Cette caricature a des objectifs inavoués , il faudrait transformer ce message en un opportunité pour faire face à la situation.

I/ La caricature a des objectifs inavoués :

La caricature securitaire sur notre pays est faite à des buts de menaces et de discredits sur notre pays.

Tout d’abord nous avons l’impression que la diplomatie française ne met plus « des gants » pour décrire la situation securitaire qui prévaut dans notre pays, conformément à sa traditionnelle habitude en pareilles circonstances.

C’est vrai que toutes les régions de notre pays connaissent aujourd’hui des difficultés liées à l’insécurité récurrente du fait des éléments terroristes.

Malgré cette situation lamentable, nos forces de défense et de sécurité s’acquittent avec honneur et vaillance de leur noble mission.

Aucune portion de notre territoire national n’est occupée.

La diplomatie française aurait dû expliquer les véritables raisons de cette dégradation du climat securitaire dans notre pays avant de faire une telle caricature.

Il n’est plus un secret pour personne, que ce phénomène s’était aggravé depuis l’intervention suscitée par la France, de l’OTAN en lybie, avec la destruction de l’Etat lybien, les arsenaux de guerre lybienns s’étaient retrouvés entre les mains des terroristes qui s’étaient installés dans le nord du Mali et qui sèment la terreur dans les pays du SAHEL.

La France a donc une grande part de responsabilité dans la crise securitaire qui sévit actuellement, au Niger en particulier et dans les pays du SAHEL en général.

À quoi servent ces drones de surveillance s’ils n’ont pas vu venir les dangers ?

Maintenant que les choses se présentent ainsi caricaturées sur cette carte du Niger en rouge , il serait hautement souhaitable, pour le peuple souverain du Niger de repenser ses relations de coopération en matière de défense et de sécurité avec certaines grandes puissances, il pourrait être envisager de prospecter les possibilités de contracter d’autres accords de coopérations militaires avec certains pays européens ou asiatiques plus à même de nous aider à securiser efficacement notre territoire dans le respect de nos valeurs socio-culturelles.

Ainsi ,les nouveaux accords de coopération militaires , avec d’autres pays amis qui tiendront compte de nos intérêts, pourraient bel et bien nous être utiles en fournitures des matériels de protection et surveillance de notre territoire et d’encadrement des troupes. En effet, cette manière de décrire le Niger, par la France présage des mauvaises augures , nous avons l’impression que la France serait arrivée d’une part à ses limites ou d’autre part, serait en train de mettre œuvre un plan pour la déstabilisation de notre pays en particulier et la région du SAHEL, en général, pour des raisons de la géopolitique et de la géostrategie.

II/ Ce message tendant à déstabiliser le niger doit être transformé en opportunité pour progresser :

Ce message peut être nuisible aux relations économiques internationales que le Niger entretient avec les autres pays du monde.

Beaucoup des pays du monde risquraient d’emboiter les pas à la France et conseiller aussi à leurs ressortissants de ne pas fréquenter le Niger, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur notre économie essentiellement extravertie.

Ce message pourrait être aussi perçu comme un moyen de chantage à notre pays pour le pousser à accepter une position qui cadre avec la géopolitique et la géostrategie telles conçues par la Quai D’Orsay.

Ce message fort, plein de sens, à notre pays ,doit être transformé en une grande opportunité pour une prise de conscience nationale collective en vue de prendre notre destin en main.

L ‘heure n’est plus aux invectives inutiles entre les partis politiques de l’opposition, la société civile et les partis politiques au pouvoir, l’heure doit être aux grandes réflexions pour sortir notre pays de ce bourbier d’insécurité dans lequel il se trouve.

Une trêve dans cette » guerre guerre » politique et les conflits sociaux, s’avère indispensable pour faire la paix des braves, en vue de faire face à l’essentiel, la survie de notre pays en tant qu’Etat souverain.

Un conseil de la république, ou tout autre instance appropriée, pourraient être convoqués en vue de discuter avec sérieux et objectivité des problèmes que suscite ce message fort, codé de la république française à l’endroit de la république nigérienne.

Nos spécialistes en stratégie se devraient de se pencher avec sérieux à décortiquer ce message en vue de proposer aux décideurs politiques une voie de sortie de cette crise securitaire créée de toutes pièces pour continuer à nous envelopper dans un carcan d’eternel assisté.

La sécurité du niger doit être une affaire de tous les nigériens sans distinction d’appartenance politique , la contribution de l’extérieur ne peut être qu’un apport complémentaire à nos efforts .

C’est le Niger qui gagne et qui sauvegarde son intégrité territoriale.

Par Issoufou BOUBACAR KADO MAGAGI.