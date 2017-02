UNI CAN : Cette école n’a rien avoir avec les canadiens

Il vous souviendra que dans notre parution du 03 juillet 2012, nous avions titré que l’UNICAN est une université que le nom.

Dans notre parution du mardi 17 juillet 2012, nous avions encore parlé de cette université. « L’UNI CAN, université canadienne est créée par le docteur Ismaïl Camara et a ouvert ses portes en novembre 2005 avec trois facultés : la faculté de droit, la faculté de gestion et la faculté d’économie rurale. Selon le témoignage d’un étudiant que nous allons taire le nom. « La qualité de l’enseignement est nul » Dans son témoignage, il a relaté le contraire de ce crie en longueur de journée, Docteur Ismaël Camara. La qualité de l’enseignement est nulle.

Voici le témoignage de cet étudiant, dont nous allons taire le nom : » L’Université Canadienne du Niger est gérée par un seul individu (le fondateur). Il est à la fois directeur des études, comptable. La qualité de l’enseignement : Dans la plupart des cours dispensés, on arrive jamais à atteindre le nombre d’heures requis pour valider le module. Variation d’année en année des cours dispensés : Si un étudiant n’arrive pas à valider un module (par exemple cette année), il doit attendre l’année où le cours sera dispensé à nouveau, pas nécessairement l’année suivante.

Le corps professoral : Nous reconnaissons que certains professeurs sont animés d’une volonté manifeste pour nous transmettre le maximum de savoir, c’est le nombre d’heures octroyées qui fait défaut. D’autres n’ont pas le niveau (vous trouverez certains qui ne peuvent même pas formuler une phrase simple). Comment peut-on transmettre le savoir sans pour autant maîtriser la langue ? Les évaluations : un étudiant peut ne pas s’occuper de ses cours pendant un mois et avoir 19/20 s’il se concentre la veille d’un devoir, d’un examen : les évaluations sont légères.

Si un étudiant formé à l’université doit passer un test, si la comptabilité générale fait partie, il ne réussira jamais, sauf dans l’éventualité où il a subi un cours en dehors de cette boîte (cas Faculté de Gestion). Le fondateur chasse à tort et à travers les meilleurs professeurs de l’UNICAN sans raisons valables. » En réalité cette université n’a rien avoir avec les canadiens, c’est une façon d’escroquer les nigériens, alors les autorités en charge de l’enseignement supérieur doivent tout mettre en oeuvre pour démasquer cette mafia qui gangrène certaines de nos écoles privées.

Nous y reviendrons toujours par rapport à l’UNICAN dans nos prochains numéros.