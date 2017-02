Uranium-Gate: la vraie vérité est au centre !

Dans tous les pays du monde la mission d’un ministre des finances est une mission périlleuse et très difficile à accomplir, surtout s’il est rigoureux . Un bon ministre des finances a été toujours le mal aimé des services dépensiers et autres, la moindre erreur du ministre est vite mise à la lune des journaux .

S’il ne commet pas d’erreur , l’on cherchera toujours dans son passé ,ce n’est pas le Ministre Hassoumi Massaoudou qui va contredire cette assertion dans cette aire où l’assainissement est plus que nécessaire .

Le ministre des Finances devrait confier sa communication à une équipe compétente à cet effet , et utiliser son temps pour poursuivre l’assainissement des finances publiques qu’il a entamé, des mesures d’économies budgétaires sont très indispensables pour tendre vers un redressement économique et financier .

Entre autres , il peut être explorer la possibilité de revoir le train de vie de l’Etat, rationaliser les credits budgétaires, revoir la taille des certains postes politiques et administratifs , notamment la taille du gouvernement , de nos missions diplomatiques et postes consulaires à l’étranger, en tenant compte des moyens disponibles de l’Etat et de la conjoncture économique internationale.

A partir des éléments d’appréciations que le ministre Massaoudou Hassoumi a fourni à la presse , il appartiendrait comme il le préconisait lui même , à la presse de mener une enquête objective sur cette affaire de 200 milliards de francs CFA. Si la justice juge nécessaire , elle pourrait ouvrir une information judiciaire.

Des institutions comme le CENTIF et la HALCIA pourraient également éclairer l’opinion sur cette affaire. Le sage de Bandiagara , j’ai nommé Amadou Hampathé BA , que son âme repose en paix!

Disait : » il y a ta vérité , il y a ma vérité , la vraie vérité est au centre » Seul Dieu le plus puissant est parfait . Tendons vers la recherche de la perfection sans haine , ni violence verbale , mais dans la cohésion sociale . L’ assainissement entamé par le ministre devrait se poursuivre.

Le débat devrait tendre vers un véritable redressement économique et financier du pays .