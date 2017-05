USA/NIGER: DEUXIEME CONCLAVE DU CONUSA:ENFIN UN BUREAU !

Il vous souviendra qu’en Octobre dernier les instances du CONUSA s’étaient réunies (sans succès) pour aplanir leurs divergences et mettre en place un nouveau bureau fédéral pour l’intérêt de la forte communauté nigérienne vivant dans ce pays. Et bien c’est chose faite.

Tout comme lors de la première rencontre, c’est la ville montagneuse de Frederick (Maryland/USA) qui a servi de cadre, hier Samedi 6 Mai, à cette rencontre extra- ordinaire du CONUSA (le Conseil des Nigériens aux Etats Unis). Cette rencontre fédérale (la plupart des structures étatiques y avaient pris part) s’était tenue plus précisément dans la salle de Conférence d’un hôtel de la ville. Les travaux qui ont commencé tôt le matin ont été présidés par le bureau sortant de ladite organisation et le bureau du CONUSA local (Maryland, Washington D.C., Virginie).

A l’entame de la rencontre le représentant de l’ambassadeur du Niger aux USA & Canada S.E. Dr. Hassana Halidou (empêchée) a procédé à la séance d’ouverture des travaux. Dans son exposé briefing, cet officiel a exhorté la communauté nigérienne à plus d’Union et à travailler la main dans la main pour positivement impacter notre communauté et aussi à investir au pays. ‘N’hésitez pas à copier ce que font les autres organisations similaires’ a-t-il dit en se référant aux autres communautés africaines (maliennes, sénégalaises etc..) qui ont plus d’expérience en la matière et qui travaillent avec un plus de synergie.

Ce fut alors au tour du bureau sortant du Conusa de continuer les travaux qui se sont déroulés toute la journée. Il faut dire que le bureau local du CONUSA, bureau hôte de la présente rencontre, a codirigé les travaux avec exemplarité et professionnalisme. Les discussions ont été franches, longues et fructueuses. Le bureau sortant a fait le tour d’horizon des réalisations importantes faites durant le mandat. Cela dit on peut mettre à l’actif du bureau sortant du Conusa la lutte et la reconnaissance de la double nationalité, la réforme des textes du Conusa, la création de compte bancaire au titre de l’organisation, le renforcement des capacités du bureau par la visite du président dans presque tous les états, le rapprochement avec l’ambassade et surtout le droit de vote de la diaspora nigérienne. En rappel cette dernière mesure a été appliquée aux dernières élections. Bien que n’ayant pas été parfaite, la communauté a pu exercer ce droit de vote. Selon le président du Conusa d’autres projets pas des moindre sont en cours notamment le prolongement de 3 mois à 1 an du visa américain pour nos compatriotes qui viennent pour de courts séjours.

Quant à la question sensible de la trésorerie, là où les discussions avaient achoppé en Octobre dernier, cette fois ci tout est parti très vite et tout a été réglé à l’amiable. Le trésorier sortant a fait l’exposé point par point et a expliqué à l’assistance toutes les « entrées et sorties des dollars » de la communauté.

C’est tard dans la soirée qu’intervint la démission du bureau sortant et l’élection du nouveau bureau qui sera conduit par Monsieur Douma Seybou de New York pour les 2 ans à venir. Quant à nous, nous avions hérité le poste stratégique du secrétariat à la communication. Au total le bureau comprend 14 membres dont 13 ont été élu et un seul membre de l’ancien bureau a été reconduit. A noter que les membres de la CAJ/C ont été également élus ou reconduits : ils sont au nombre de trois (3) a ce niveau.

Signalons que la communauté nigérienne vivant aux Etats Unis est estimé à près de 10.000 personnes éparpillées dans des grandes villes comme New York city, Washington DC/et banlieue, Atlanta, Greensboro, Harrisburg, Indianapolis, Cincinnati, Philadelphie etc.

Pour finir une motion spéciale a été rendue aux bonnes volontés notamment à un couple nigérien qui avait précédemment fait un don en espèces d’un montant de $6.000 à l’organisation communautaire et surtout au Président de la République SEM Issoufou Mahamadou qui avait fait un don de $20.000 (soit plus de 11 millions de CFA) lors de l’exercice du bureau sortant.

Tous les participants se sont réjouis de la bonne tenue du Congrès et ont exprimé leur reconnaissance et témoignage de satisfaction au bureau local du CONUSA pour la bonne organisation et réussite de cette rencontre fédérale. Comme quoi ‘impossible n’est vraiment pas nigérien’ et bonne chance à la nouvelle équipe communautaire.