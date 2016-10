USA/NIGER LE CONUSA EN CONCLAVE : UN BONUS DE SIX MOIS AU BUREAU SORTANT POUR PARFAIRE ET RECREER UN CLIMAT DE CONFIANCE TOTALE !

READY SET GO !!! Ils ont six (6) mois ; six mois pour aplanir leurs divergences et repartir sur des bonnes bases. Ils, ce sont les membres du bureau du Conusa : le Conseil des Nigériens aux USA. En effet, la ville montagneuse de Frederick (Maryland/USA) a servi de cadre hier Samedi 1er Octobre à une rencontre ordinaire du CONUSA (le Conseil des Nigériens aux Etats Unis). Cette rencontre fédérale (la plupart des structures étatiques y avaient pris part) s’était tenue plus précisément dans la salle de Conférence d’un hôtel de la ville. Les travaux qui ont commencé tôt le matin ont été présidés par le bureau sortant de ladite organisation.

A l’entame de la rencontre l’ambassadeur du Niger aux USA & Canada S.E. Dr. Hassana Halidou a procédé à la séance d’ouverture des travaux. Dans son exposé briefing, la diplomate nigérienne a exhorté la communauté nigérienne à plus d’Union et à travailler la main dans la main pour positivement impacter notre communauté et aussi à investir au pays. ‘N’hésitez pas à copier ce que font les autres organisations similaires’ a-t-elle dit en se référant aux autres communautés africaines (maliennes, sénégalaises etc..) qui ont plus d’expérience en la matière et qui travaillent avec un plus de synergie.

Ce fut alors au tour du bureau sortant du Conusa dirigé M Saley Tahirou dit Pélé de continuer les travaux qui se sont déroulés toute la journée. Il faut dire que l’ordre du jour des travaux avait initialement comporté le bilan des deux (2) ans du présent bureau et de mettre en place un nouveau bureau. Les discussions ont été franches, longues et fructueuses.

Le bureau sortant a fait le tour d’horizon des réalisations importantes faites durant le mandat. Cela dit on peut mettre à l’actif du bureau sortant du Conusa la lutte et la reconnaissance de la double nationalité, la réforme des textes du Conusa, la création de compte bancaire au titre de l’organisation, le renforcement des capacités du bureau par la visite du président dans presque tous les états, le rapprochement avec l’ambassade et surtout le droit de vote de la diaspora nigérienne.

En rappel cette dernière mesure a été appliquée aux dernières élections. Bien que n’ayant pas été parfaite, la communauté a pu exercer ce droit de vote. Selon le président du Conusa d’autres projets pas des moindre sont en cours notamment le prolongement de 3 mois à 1 an du visa américain pour nos compatriotes qui viennent en visite chez ‘Uncle Sam’.

Mais c’était au niveau de la question de la trésorerie que la discussion a achoppé. Il faut dire que c’était un problème interne relevant des procédures de décaissements qui a conduit à une mal compréhension criarde. Du reste un tiraillement entre membres du bureau ayant véhiculé des rumeurs qui faisaient état de malversation financière sans preuves, toutes choses qui ont démotivé la base, disons toute la communauté qui cotise de manière régulière et qui exige une gestion rigoureuse et transparente de son trésor !

Après quelques heures de débats les choses sont finalement rentrées dans l’ordre pour le bonheur de la communauté toute entière. Après les explications des uns et des autres la confiance est revenue au point où des structures de la base ont saisi l’occasion pour payer leurs cotisations.