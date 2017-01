Vague d’arrestations à la PJ : des gros poissons dans le filet…

L’Opération Mai Boulala a repris de plus belle. Elle a commencé cette fois-ci a frappé, relativement fort et à rendre gorge à ceux qui se croyaient jusqu’à là intouchables.

En effet, depuis la semaine dernière, une vague d’interpellations a été opérée par les éléments de la Police judiciaire sur mandat du Procureur de la République. On se souvient que celui-ci avait annoncé les couleurs en fin d’année 2016 en réaffirmant dans un langage franc et direct que toutes les interrogations suscitées ces derniers temps, par des fumeuses affaires de délinquance au col blanc seront élucidées.

De l’affaire Soraz et ses tentacules jusqu’aux détournements de deniers publics, devenus un sport national dans ce pays, rien n’échappera à la justice, a-t-il indiqué avant d’annoncer que :

« Nous sommes entrain de travailler méthodiquement et sans passion et tous ceux qui ont pris irrégulièrement des biens publics doivent les réintégrer sans délai, pendant qu’il est encore temps ».

Aujourd’hui donc, le sommeil agité qui caractérise le quotidien des paisibles citoyens, tourmentés, qu’ils sont par des lendemains incertains, ce sommeil agité a changé de camp. Certains nouveaux riches, sortis subitement de nulle part, et certains riches devenus encore plus riches et qui se pavanaient dans des 4X4 rutilantes avec des go aux dimensions disproportionnées ont eu des nuits tourmentées.

Ils ont goutté aux délices des chambres VIP de la PJ.

Ni les charlatans, ni les zimas, ni le parapluie politique n’ont été d’aucune utilité, la seule arme qui a été payante est le remboursement systématique des sommes détournées. Bien que beaucoup de nos compatriotes demeurent encore sceptiques quant à une issue heureuse dans le traitement des différents dossiers, nous pensons que les actes concrets posés ces derniers temps prouvent que la volonté politique d’assainir et de lutter efficacement contre la corruption, l’impunité et le détournement de deniers publics est enfin une réalité.

Le Gouvernement et la HALCIA avaient transmis une tonne de dossiers liés à des malversations financières présumées à la justice.

Et fidèle aux engagements pris, le Procureur de la République a instruit la Police judiciaire pour procéder à des interpellations. Selon une source digne de foi, les personnalités suivantes ont été interpellées pour détournement présumé de deniers publics.

Il s’agit entre autres de ceraines personnalités du Ministère du Plan:

Ousmane Maïga Mahaman, ex-DFI au ministère du Plan;

Omar Idrissa Maïga, directeur de la Coopération au développement au ministère du Plan;

Djamballa Rainatou Garba, ex-DGF;

Adamou Chaiffou, ex-DG OPVN;

Maliki Mounkaila, ex-DAF OPVN;

Souley Abdou, ex-SG M. Finances;

Yahaya Saidou, ex-SG M. Finances;

Abdou Soumana, ex-SG M. Finances;

Gata Zouladeni, retraité M. Plan;

Kasssoum Dan Jima, contrôleur de gestion CAIMA;

Ibrahim Garba, ex-SG M. Plan;

Maman Rabiou Kané, contrôleur de marché public M. Agriculture;

Ousmane Oumarou, directeur du Suivi des investissements au M. Plan;

Bello Barkiré, opérateur économique;

Ibrahim Amadou, ex-SG M. Plan;

Abdoulaye Coulibaly, directeur de la Communication;

Ali Abdourahamane, opérateur économique;

Elh Raja Chaibou, Opérateur économique;

Elh Kiota, opérateur économique ;

d’autres personnalités liées au barrage de Kandadji comme Seydou Boubacar RAF, Mourtala Mahamane Sani Bako, chef de cellule UREP, et Issaka Adamou, magistrat, juge des expropriations.

L’opérateur économique Maman Dan Kandé aurait pris la poudre d’escampette, de même que certains commis de l’Etat.

Selon nos informations, dans un premier temps, tous ceux qui ont remboursé les sommes réclamées ont immédiatement recouvré leur liberté et les têtes dures sont encore aux arrêts.

Plusieurs millions de FCFA ont été recouvrés, et l’opération va se poursuivre intensément, on annonce une autre vague d’arrestations et d’interpellations dans les prochains.

Mai Boulala s’est enfin réveillé de son sommeil profond.