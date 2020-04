Vaincre le CCOVID 19 au Niger : un défi à relever à l’unisson, par une prise de conscience collective et une contribution de tous.

Depuis des temps immémoriaux, l’Humanité a connu des calamités, catastrophes et autres épidémies, les unes plus rudes que les autres. Pour dire la vérité, même s’il y a des ratés dans la gestion de la pandémie liée au Covid 19 au Niger, il n’est pas encore tard pour mieux comprendre et comment s’y prendre:

Parlant des imams et autres dirigeants des écoles coraniques, les sources de revenus se raréfient avec la fermeture provisoire des mosquées. C’est de là qu’est née la mentalité de victimisation qui se base à dessein sur des interprétations aléatoires diversifiées.

Pour que les marabouts acceptent de jouer leur rôle dans cette lutte, il aurait fallu réunir les plus écoutés d’entre eux même à raison de deux par région, élaborer un module de communication (3pages suffisent), traduire le module en langues nationales, donner le temps nécessaire aux imams pour s’en inspirer et en faire une Houtba de vendredi avant la suspension provisoire des prières de vendredi et des autres prières collectives, l’Etat peut procéder de la sorte et cela viendra renforcer ce que les autorités nationales et locales ont déjà fait.

Dans cette Houtba, l’ARGUMENT ESSENTIEL est le suivant : « le Coronavirus est une maladie qui existe réellement, ce n’est pas une invention de l’esprit humain. Imaginez que vous attrapez le Covid 19 dans une mosquée, vous allez contaminer les membres de votre famille qui à leur tour vont contaminer d’autres personnes. Ainsi, s’il vous arrive d’être à l’origine de la contamination des gens, imaginez les dégâts que vous leur aurez engendrés et au-delà à la communauté.

Certaines personnes atteintes guériront, mais certaines autres trépasseront, puis laisseront des orphelins et vous en êtes responsable. Comment allez-vous vous justifier devant ALLAH ». En effet, même le fait de placer sa confiance en Dieu, n’exclut pas la prise des dispositions visant à se protéger d’un danger de mort. En plus, concernant les prières de vendredi, ALLAH (AWJ) a dit : « Oh vous qui avez cru, dès qu’on aura appelé pour la prière du vendredi, dépêchez-vous vers le Zikr d’ALLAH et laissez tout commerce, cela est meilleur pour vous vous si vous le saviez… », ALLAH (AWJ) a posé la condition de l’appel de la prière pour vous y rendre, car IL savait d’avance que des périodes peuvent arriver où même l’appel de la prière sera quasi impossible, par exemple en tant de guerre, de pluies diluviennes avec tempêtes, en temps de famine ou encore en temps d’épidémies où mettre ensemble les personnes contaminées avec celles non contaminées n’est pas conseillé, bref des situations qui empêcheraient aux hommes de se déplacer. ALLAH (AWJ) est certes meilleur Connaisseur de ce que vous faites.

Mais enfin, au vu des ravages que le Corona virus fait dans d’autres pays du monde, au Niger, nous devons dire Dieu merci. De ce point de vue, il faudrait ensuite communiquer les statistiques par pays en termes de nombre de personnes atteintes, nombre de personnes guéries et nombre de décès. Il faut aussi communiquer les statistiques relatives à la récession économiques autant que faire se peut (nombre d’entreprises ayant fermé et les manques à gagner enregistrés).

De l’autre côté, aujourd’hui nombreuses sont les associations islamiques qui ne se reconnaissent pas à travers le Conseil Islamique et l’Association Islamique du Niger, car il y a une question d’intérêt matériel, d’idéologie sectaire et de leadership, par conséquent, il y a lieu de tenir compte de cette pluralité. Il est grand temps de revoir la configuration de ces structures afin que ceux qui parlementent au nom de la religion le fassent d’une même voix.

Le chômage, l’oisiveté et la pauvreté des populations sont autant de facteur qui font du Niger un Etat fragile. Avec cette fragilité, le Niger aura beaucoup de peine à faire passer certains messages surtout quand ces derniers limitent certaines libertés, l’homme étant par nature intrinsèque, un être qui n’aime pas la limitation de ses libertés. Dans tous les cas, face au Covid 19, ce n’est pas en posant des actes d’indiscipline et d’incivisme que nous viendrons à bout de cette pandémie, il faut absolument respecter les consignes de prévention. Tous les manquements seront punis conformément à la loi, par conséquent l’autorité de l’Etat doit prévaloir et sévir.

L’Etat qui est l’incarnation de l’intérêt général, ne faiblit pas, tous les citoyens doivent le comprendre et l’accepter comme tel. « L’Etat, est cette forme d’Association par laquelle chacun s’unissant n’obéit qu’à lui-même et reste aussi libre qu’auparavant ».

FORTS de ces constats, essayons de rattraper ce qui peut l’être, continuons la sensibilisation, ne baissons pas les bras et responsabilisons enfin les chefs des quartiers, les chefs religieux, les chefs traditionnels et n’hésitons pas à injecter quelques moyens financiers, chacun peut le faire (limiter les déplacements, se laver régulièrement les mains avec du savon, acheter, porter et distribuer des bavettes et même des aides alimentaires aux nécessiteux). L’heure est à l’unisson, à la prise de conscience collective et à la contribution de tous.

Je pense bien qu’avec ces stratégies en appui avec celles déjà en cours, nous irons de l’avant et nous vaincrons le Coronavirus au Niger insha ALLAH.

Par M. Massaoudou Ibrahim (Consultant en Gouvernance démocratique, Paix et Stabilité, Niamey Niger).