Véhicules de l’Etat ou camions de transports des bois?

Il y a de cela deux semaines, nous dénoncions ici l’utilisation abusive des biens de l’Etat à des fins personnelles. L’habitude étant une seconde nature chez certains de nos compatriotes, ces pratiques continuent de plus belle, malgré notre sonnette d’alarme. Tenez, alors que le patron du Ministère des Affaires Etrangères a fondé son parti sur le réveil du patriotisme (kishin kasa) au sein de ce Ministère certains naviguent à contre courant, comme certainement le conducteur de ce véhicule transformé en « ramasseur de pailles ».

Il n’est pas le seul malheureusement, c’est toute une horde des privilégiés qui profitent de ces véhicules mis à leur disposition pour servir l’Etat et non se servir et qui, en dépit des textes réglementaires en la matière abusent quotidiennement.

Il y a aussi les forces de défense et de sécurité qui sont censées respecter la loi et qui, et qui profitant de la vareuse piétinent allègrement cette loi en transformant les véhicules de l’Etat en charrettes. Comme le démontre cette image prise récemment à Niamey.

Devant le silence complice des autorités et grâce aux NTICS, des cyber citoyens engagés dans la lutte contre certains comportements nuisibles, observés au sein de la société nigérienne, ont entrepris une vaste campagne de dénonciation à travers les réseaux sociaux.

Votre Web Contributeur de Tamtaminfo s’inscrit dans cette dynamique et s’engage à mettre en ligne chaque fois que de besoin ces travers observés ici et là.