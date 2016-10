Vernissage du Livre sur le Président du Nigeria Muhammadu Buhari à Abuja : “Il est agréable de travailler avec un homme de conviction comme lui”, déclare le Président Issoufou Mahamadou

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, a pris part lundi, 3 octobre 2016, à Abuja, au Nigeria, au vernissage du livre du Professeur américain John N. Paden, sur la vie et l’oeuvre du Président de la République Fédérale du Nigeria, SEM Muhammadu Buhari.

Ce livre est intitulé: “Muhammadu Buhari The Challenges of Leadership In Nigeria“(Le Défi du Leadership au Nigeria).

La cérémonie s’est déroulée au Centre International de Conférence en présence également des Présidents du Tchad SEM Idriss Deby Itno et du Benin SEM Patrice Talon et des représentants des Présidents du Cameroun et de la Guinée Equatoriale.

Les anciens Chef d’Etat et Président du Nigéria Général Yakubu Gowon et Chief Olusegun Obasanjo ainsi que de nombreuses hautes autorités civiles, militaries et traditionnelles du pays ont également assisté à cette cérémonie.

Outre la présentation de l’ouvrage et la projection d’un documentaire sur la vie et l’oeuvre de SEM Muhammadu Buhari, plusieurs personnalités ont pris la parole pour leurs témoignages sur l’Homme d’Etat nigérian.

Il s’agit notamment des anciens dirigeants du Nigeria les Généraux Yakubu Gowon et Olusegun Obasanjo et du Président de la République SEM Issoufou Mahamadou.

Dans une allocution à cette occasion, le Président de la République a loué les qualities de cet “homme d’Etat déterminé à assurer la paix à son pays et à la sous-région” et dont “ la lutte contre la corruption et pour la bonne gouvernance lui vaut l’estime de tous.”

“Il est agréable de travailler avec un homme de conviction comme lui’, a declaré SEM Isoufou Mahamadou.

Lire l'intégralité de cette intervention du Président de la République.

Le Président Muhammadu Buhari a, pour sa part, remercié les Chefs d’Etat ainsi que toutes les autres personnalités et leur a exprimé toute sa reconnaissance pour leur présence à ce vernissage.

Le Chef de l’Etat était accompagné, dans ce déplacement, de M. Ouhoumoudou Mahamadou, Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Foumakoye Gado, Ministre de l’Energie et du Pétrole et M. Assoumana Malam Issa, Ministre de la Renaissance Culturelle, des Arts et de la Modernisation Sociale.