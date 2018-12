Vers le retrait de la licence accordée à Orange Niger ?

S’achemine-t-on vers la résiliation du contrat d’Orange Niger ou du moins une action énergique de l’agence de régulation contre cette multinationale qui piétine les lois nigériennes ? La question mérite d’être posée tant le différend entre cette entreprise et la Direction Générale des Impôts est loin de connaitre un dénouement rapide. Orange Niger campe sur sa position et la DGI est plus que décidée à faire entendre raison à Orange et de mettre l’Etat dans sesdroits.

Selon des indiscrétions, la réunion d’échanges de dernière minute qui a regroupé autour du Ministre des Finances, Hassoumi Massaoudou, certains responsables et actionnaires d’Orange avec la DGI a accouché d’une souris, car les deux parties étaient restées campées sur leur position.

Orange Niger refuse de verser les 15% exigés par la loi et la DGI reste inflexible.

Face à cetteimpasse, un spécialiste des régulations des télécommunications nous indique, que l’ARTP actuellement devenue l’ARCEP peut intervenir et contraindre Orange Niger a réglé son différend avec les impôts en suspendant dans un premier temps le signal d’Orange Niger et en accentuant la pression jusqu’à la résiliation totale du contrat.

Par ailleurs, le nouveau Directeur Général de l’ARCEP M.Hachimou Hassane appuyé par le Conseil d’Administration et une équipe dynamique est déterminé à assainir le secteur des télécommunications du Niger,afin que le vol et l’arnaque érigés en système par certaines compagnies téléphoniques cessent définitivement.

Si par le passé, l’élan patriotique de l’Agence de régulation avait été émoussé par certains compatriotes véreux, qui ont préféré faire des arrangements alambiqués au détriment du Niger et au profit des multinationales, cette fois-ci, l’ARCEP dispose du soutien des plus hautes autorités et possède un matériel de qualité pour traquer les indélicats.

Très bientôt cetteagence va sévir contre la mauvaise qualité qui caractérise le réseau destélécommunications nigériennes et la mauvaise qualité des services.

Namalka Bozari (Web Contributeur) Tamtam Info News