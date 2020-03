Vers un changement de stratégie des troupes américaines en Afrique…

Le Secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, procède actuellement à un examen mondial des engagements des troupes, conformément à l’orientation stratégique de l’administration Trump loin des actions dispersées contre les groupes terroristes et vers une concurrence de grande puissance avec la Chine et la Russie.

L’Afrique est la première région sur la liste de M. Esper, et les officiers militaires et les législateurs s’attendent à ce qu’il ordonne de nouvelles réductions de troupes sur le continent, en plus de la réduction de 17% du personnel au cours des deux dernières années. Le Pentagone n’a pas précisé quand il annoncera sa décision. Le Pentagone a déjà licencié quelques 1 200 membres de son personnel en Afrique depuis que les déploiements ont atteint un pic en 2018. Il compte désormais 6 000 soldats et civils concentrés au Niger à l’ouest et en Somalie et à Djibouti à l’est.

Au lieu de la puissance de combat, les États-Unis offrent un soutien spécialisé à ceux qui combattent. La situation sécuritaire de l’Afrique est particulièrement grave au milieu du Sahel, la ceinture semi-aride entre le Sahara au nord et les terres plus tropicales au sud.

Le nombre d’attaques extrémistes dans le cœur du Sahel – Burkina Faso, Niger et Mali, à travers la frontière de la Mauritanie – double chaque année, à 803 l’an dernier, contre 55 en 2015, selon les chiffres du Projet de données sur les lieux de conflit armé et les événements rassemblés par le Pentagone. Centre africain d’études stratégiques. Plus de 4000 civils et soldats africains sont morts lors d’attaques dans les trois pays l’année dernière, contre 770 en 2016, ont rapporté les Nations Unies.

Une séquence d’attaques à grande échelle contre des cibles militaires et civiles a fait fuir plus d’un million de personnes au sud du Burkina Faso au cours des derniers mois, créant ce que les organismes d’aide appellent la crise des réfugiés qui connaît la croissance la plus rapide au monde.

Abdallah Wafy, ambassadeur du Niger aux États-Unis, s’inquiète de la menace de réduction des troupes après l’examen de M. Esper. « Comment pouvons-nous faire confiance à un partenaire qui se retire alors que la situation se détériore, » a-t-il demandé?

Le Niger est une nation enclavée de plus de 22 millions de personnes, dont 450 000 déplacées par la violence à l‘interne ou dans les pays voisins. Le pays fait face à des menaces de la part des combattants de Boko Haram à l’est et de l’État islamique et des affiliés d’Al-Qaïda à l’ouest, et partage une frontière avec la Libye volatile au nord.

La France, qui a colonisé une grande partie du Sahel, mène la réponse militaire occidentale à la crise. Paris compte 4 500 soldats stationnés en Afrique de l’Ouest et y ajoute 600 renforts, dont un tiers de parachutistes de la Légion étrangère française. L’État islamique du Grand Sahara a tué au moins 70 soldats nigériens lors d’un seul assaut contre une base militaire en décembre.

Et la violence se propage vers le sud vers le Bénin et d’autres pays du golfe de Guinée, ont averti des officiers africains et américains. Parmi les militants qui inondent la région, des hommes endurcis se battent pour l’État islamique en Syrie et en Irak. L’armée américaine affirme que le Sahel est l’un des rares endroits au monde où Al-Qaïda coopère avec l’État islamique, qui vise à établir un califat régi par son interprétation sévère de l’islam. Les militants du Sahel exploitent les griefs locaux, tels que les différends sur les droits à l’eau, pour saper les gouvernements nationaux et recruter des jeunes hommes aliénés, selon des chercheurs de la région.

Les forces françaises sont concentrées dans les étendues stériles du nord du Mali, et des avions de guerre français effectuent des frappes à partir de Niamey, la capitale du Niger. Treize soldats français sont morts à la fin de l’année dernière lorsque deux hélicoptères sont entrés en collision lors des opérations de combat au Mali.

La France fournit des centaines de soldats à une offensive majeure de quelque 5 000 soldats ouest-africains où les frontières du Mali, du Burkina Faso et du Niger se rejoignent et où les militants se déplacent librement entre les villages isolés, selon des officiers africains. Les troupes américaines ne mènent pas de raids antiterroristes unilatéraux ni de frappes aériennes en Afrique de l’Ouest, contrairement à la Somalie, où elles mènent de fréquentes attaques aériennes contre des militants d’al-Shabaab.

En 2017, quatre militaires américains et cinq soldats nigériens ont été tués lorsque leur patrouille a été prise en embuscade par des combattants de l’État islamique du Grand Sahara. L’armée américaine a par la suite interdit à ses troupes d’accompagner les forces ouest-africaines dans de telles opérations.

Le soutien américain comprend le ravitaillement en vol des avions de combat, le transport aérien des troupes et des fournitures et la surveillance aéroportée par drones dans une nouvelle base de 110 millions de dollars construite par les États-Unis à Agadez, au Niger.

Des équipes américaines de bérets verts sont stationnées au Niger pour encadrer des unités locales d’élite, et des commandos américains se rendent périodiquement au Burkina Faso pour former ses forces, selon des officiers de ces pays. Les États-Unis ne diront pas publiquement s’ils fournissent des renseignements ou une autre assistance dans la nouvelle offensive, qui vise l’État islamique du Grand Sahara et une collection d’affiliés d’Al-Qaïda opérant sous le nom de Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin, ou JNIM . La Defense Intelligence Agency des États-Unis estime la force de JNIM à 1000 à 2000 combattants.

« Vous ne voulez pas que vos garçons soient au front? Donnez-nous une formation avec les forces spéciales », a déclaré Maman Sidikou, Secrétaire permanent du G5 Sahel, un groupement de cinq pays ouest-africains, qui déploie les bataillons africains pour l’opération.

Le Commandement des États-Unis pour l’Afrique se retire déjà d’une stratégie consistant à « dégrader » les groupes extrémistes pour simplement tenter de les « contenir », selon un rapport présenté au Congrès le mois dernier par un inspecteur général du Pentagone. Les États-Unis pressent leurs alliés européens, qui forment également des forces militaires et de police régionales, de combler les lacunes qu’il pourrait laisser. « Il s’agit d’élargir ce partage des charges », a déclaré M. Cooper aux journalistes.

Lors d’une visite à Washington en janvier, la ministre française de la Défense, Florence Parly, s’est tenue à côté de M. Esper alors qu’elle déclarait aux journalistes qu’une réduction du soutien américain « limiterait gravement » l’efficacité des opérations françaises au Sahel. Les responsables américains ont tenté de calmer les nerfs des Africains rassemblés pour les exercices en Mauritanie. « Un examen de la posture n’est pas toujours synonyme d’absence ou de réduction » des forces, a déclaré M. Cooper dans une interview.

Lors de la cérémonie de clôture des exercices militaires dirigés par les États-Unis dans cette vaste nation saharienne, le diplomate américain R. Clarke Cooper est monté sur le podium et a assuré aux commandants militaires africains que Washington était prêt à les aider en cas de besoin.

« Les États-Unis ont un engagement indéfectible et de longue date envers l’Afrique », a déclaré à la fin du mois dernier M. Cooper, secrétaire adjoint du Département d’État pour les affaires politico-militaires.

En fait, les alliés des États-Unis craignent de plus en plus que l’engagement américain ne vacille lorsque de vastes pans de l’Afrique sont confrontés à une menace croissante de militants affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique.

Source: (The Wall Street Journal) par Michael M. Phillips