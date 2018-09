Vers une dislocation du Front hama Amadou-mme bayard et intinicar…

S’il y a un truc à la mode dans les rangs des partis de l’opposition politique, c’est bien cette histoire de fronts. Presque à la limite de la rivalité les différents fronts de l’opposition sont pourtant de la même étoffe. Animés par des leaders Prétentieux et vaniteux, les fronts de l’opposition disent poursuivre ainsi qu’ils le chantent l’alternance politique. Ne leur demandez pas un programme politique. Ils n’en ont pas du tout. La seule chose qui semble les unir est l’adversité commune qu’ils vouent au régime de la 7ème République et son président Issoufou Mahamadou. S’il est vrai que le but poursuivi par toute formation politique est de conquérir coûte que coûte le pouvoir d’Etat. Avec ou sans programme politique. Qu’importe alors….

Le virus de la division et de grosses altercations d’intérêts !

Dans le petit clan des mécontents, de petites ou moyennes formations politiques du front dénommé FOI. Il est composé bien entendu du Moden Lumana Africa, de RACIN Hadin Kaye de madame Bayard Gamatié ou encore de Alkal Kassa du jeune Mohamed Intinicar. Les mécontents de ce front en sont donc les plus petites. Quoi qu’il soit plus juste de dire à leur propos qu’il s’agit de nouvelles formations politiques de notre paysage national. Ce sont elles, qui ont l’impression de s’investir pour autrui. De rouler pour les intérêts d’une soit- disant grande formation politique, le Moden Lumana de Hama Amadou.

Toutes les réunions et toutes les initiatives doivent provenir des rangs du Lumana, si non elles ne sont pas les bienvenues ont-ils constaté depuis quelques temps. De même, ces partis disent être en combinaison avec Hama Amadou, mais ne comprennent pas pourquoi celui-ci compose sans eux. Ce fut notamment le cas lors de la fameuse rencontre de Cotonou les mois derniers ou les leaders des partis du FOI disent n’avoir jamais été conviés. Etant donné ce fait précis et d’autres qu’ils n’ont pas oublié, les responsables de certains partis tel Akal Kassa de Mohamed Intinicar ont décidé d’agir. En mot, ils ont commencé à demander à leur militants et militantes de se mettre en retrait de toutes les activités qui pilote le Moden Lumana de Hama Amadou. Un petit jeu de fronde, vous l’imaginez bien ! Il n’a suffi que de cela pour que le Secrétaire Général du Lumana Sani Mallam Mamane contre attaque à sa manière.

Il l’a fait sur les réseaux sociaux en demandant à tous les militants sincères du Moden de couper leurs lignes de connexion d’avec le numéro d’Intinicar, histoire de ne plus le prendre au sérieux. Le jeune président d’Akal Kassa n’a-t-il pas le droit de communiquer avec les siens ? Pourquoi ceux du Lumana doivent-ils se mêler aux affaires des autres formations politiques même en alliance avec eux ?

L’inévitable clash en perspective!

Si dans le cas du FOI, les divergences viennent des modes d’action, il n’en est pas pareil au sein du FRDDR. En effet, les choses y semblent plus tranchées en termes de règlement de comptes. Le choix par exemple du chef de file du front, fait jaser et risque même de diviser les rangs. En effet, tout est parti de la désignation il y a juste une semaine du président de l’UDR-Tabat comme chef de file du FRDDR. Cissé avait choisi en raison de sa détermination dans le combat politique dans lequel, il ne recule jamais, selon leurs dires.

Toutefois, Cissé et son parti ne pèse pas trop lourd dans la balance du front. Après mure réflexion, la direction du Front a été retirée à ABC pour être désormais confiée à Mahamane Ousmane, ancien président de la République et du parti CDS Rahama. Ousmane justifie d’une meilleure assise politique que Cissé. C’est donc lui la figure de proue du front, son porte-étendard en quelques sortes. Sauf que la manière dont les choses se sont déroulées n’a pas manqué de frustrer Cissé et les siens. Ils se sont sentis désavoués et presque… humiliés. Ils n’ont en effet rien dit sur le moment, mais rien ne leur empêche de revoir les conditions de leur participation au front FRDDR.

Dans l’ensemble et si l’on observe bien ce qui se passe dans les rangs de l’opposition, un seul Front, le FPPP (Front Patriotique Pour le peuple) d’Ibrahim Yacoubou de Kishin Kassa et d’Adal Roubeid du MDR Tarna, semble bénéficié d’une sorte d’harmonie. Ce front même, risque de connaitre le même sort pour tout celui qui connait les agissements et ambitions démesurés de Ibrahim Yacouba, moyen et ambition démesurée, peut-il conduire l’opposition vers la victoire lors des prochaines élections générales ? Le grand remue-ménage qui se déroule actuellement dans les rangs des partis de l’opposition met à nu, les contradictions entre les partis de cette opposition, la divergence d’intérêt entre leurs leaders et donc les difficultés qu’ils auront à se diriger ensemble vers l’ultime objectif des prochaines élections. N’est-ce pas là, un type d’attitude comm une à des animaux ou oiseaux de type charognards ?