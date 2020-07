Victorien Adebayor : La Révélation Du Football Nigérien

Le Niger regorge de jeunes talents qui sont en mesure de représenter le pays dans les grandes rencontres sportives internationales. Victorien Adebayor jeune footballeur nigérien évoluant aujourd’hui au Ghana figure parmi ces jeunes footballeurs talentueux qui exportent leur savoir-faire au-delà des frontières nationales.

Victorien Adebayor est né le 12 novembre 1996 à Niamey. Il a suivi une formation de base en football au centre de formation Atcha Académie de Niamey. Après un parcours exemplaire, il a été détecté par l’AS/Douanes en 2014.

C’est ainsi que débute la carrière du jeune Adebayor qui est plein d’ambitions et espère se voir propulser au sommet des grands clubs d’ici et d’ailleurs. En effet, le passage impressionnant d’Adebayor à l’AS/Douanes lui a permis d’étoffer son carnet d’adresses avant d’attirer l’attention des clubs locaux et étrangers. Joueur perspicace, rapide dans le mouvement tactique, et intraitable dans le duel, Adebayor a fini par traverser l’océan pour atterrir à l’US Raon-l’Etape de France. Il dispose d’un atout indéniable au regard de sa forme physique et sa taille athlétique.

Mais le passage d’Adebayor en France a été de courte durée. De retour au pays en Août 2017, il a rejoint l’AS/GNN. Il a travaillé d’arrache-pied pour le triomphe de son club. En prenant part au tournoi de l’UEFOA au Ghana où il a été meilleur buteur, et a impressionné les détecteurs des talents qui l’ont amené à signer avec le club ghanéen de l’Inter-allié. Depuis 2018, il cartonne dans le championnat de la première division du Ghana.

Du début de sa carrière à nos jours, Adebayor a produit 27 fois sous le maillot de l’équipe nationale en inscrivant 9 buts. La nouvelle coqueluche du football nigérien se présente sur le terrain en qualité de l’avant-centre, tantôt en tant qu’ailier droit ou gauche selon le système tactique mis en place par l’encadrement technique.

Grace à son dynamisme dans le jeu, Victorien Adebayor a la capacité de changer la cadence d’un match en déstabilisant l’adversaire pour s’imposer de part et d’autre de la pelouse. Il est aujourd’hui une révélation sur laquelle on peut compter pour la prospérité du football nigérien.

Par Mourtala Alhassane (stagiaire) (ONEP)