Ville de Niamey, il faut chasser manu militari Assane Seydou

Un sit-in a été organisé hier à l’hôtel de ville de Niamey par les militantes et militants du collectif des syndicats des collectivités territoriales du Niger. Il s’agissait pour ces travailleurs de Niamey d’attirer et de toucher la conscience des plus hautes autorités du pays sur le drame qu’ils vivent. Sept mois sans salaires pour des pères et mères de famille, la situation devient intenable.

Ils sont tous les jours traumatisés, humiliés, injuriés et certains sont devenus des mendiants. Le responsable de l’agonie et de la détresse de ces travailleurs est un homme sans conscience, pire que Dracula. Dans certains pays respectueux des droits humains, Assane Seydou le Maire central de Niamey serait considéré comme un criminel. Maintenir des travailleurs pendant sept mois sans les payer, les narguer, les piétiner tout simplement par ce qu’on dispose d’un parapluie politique est une offense à la conscience humaine.

Assane Seydou n’est pas le seul responsable de la tragédie des travailleurs municipaux de la Ville de Niamey. Il dispose de l’appui inconditionnel du Ministre d’Etat, en charge des Transports Omar Hamidou Tchana, qui fait du chantage à la MRN pour protéger son poulain. Le président de la MRN, Bazoum Mohamed doit prendre ses responsabilités.

Ces deux là, pour des intérêts politiciens et politichiens laissent mourir des paisibles travailleurs pour la gloire d’un individu sans scrupule.

Il faut y ajouter le tonitruant Gouverneur de Niamey, qui ne sait que casser les boutiques des pauvres gens, où il se montre en fanfaron mais incapable de laisser les conseillers de Niamey régler son compte à un incapable.

Dans la déclaration rendue publique hier, les travailleurs municipaux de la ville de Niamey ont décrit leur situation, « avec sept mois d’arriérés de salaires, les travailleurs vivent dans une situation de précarité totale, d’humiliation de tous genre, ne pouvant même plus assurer le quotidien, certains sont mis hors des maisons avec leurs familles par les propriétaires, sous le regard indifférent des autorités de tutelle ».

Ils ont également rejeté à l’unanimité la proposition bidon de payer des arriérés contre des parcelles. C’est une arnaque de plus, car ce sont des parcelles à problème et qui ne sont même pas viables. Ils exigent le paiement de la totalité de leurs arriérés. »

Nous pensons que l’équipe dirigeante à la tête de la ville de Niamey a atteint ses limites objectives, il faut s’en débarrasser et au plus vite.

L’Etat doit prendre toutes ses responsabilités pour atténuer la souffrance des travailleurs municipaux. Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, père de la Nation, au secours, des travailleurs nigériens des municipalités sont en détresse.