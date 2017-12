Visite au Niger du Président français Emmanuel Macron : Le Président Macron au Président Issoufou « Vous êtes un exemple en matière de démocratie »

Le Président de la République française, Emmanuel Macron, a effectué une visite de travail à Niamey, vendredi et samedi derniers, pour partager le repas de la fête de Noel avec les troupes françaises de l’opération Barkhane, installées à Niamey, et s’entretenir avec le Président de la République, Chef de l’Etat, Issoufou Mahamadou. Les sujets concernent notamment la sécurité dans la région du Sahel, la migration, la démocratie et le développement. Outre les échanges en tête à tête, les deux Chefs d’Etat ont organisé une conférence de presse conjointe, où plusieurs sujets ont été abordés.

Par rapport justement à la démocratie, le Chef de l’Etat français Emmanuel Macron a cité le Président Issoufou comme un exemple en Afrique, parce qu’il a décidé de reformer son pays et de jouer le jeu démocratique. Il a indiqué que la France coopère avec le Niger en matière de sécurité en l’appuyant dans une coopération technique multiple en matière opérationnelle ou de renseignement avec des éléments de formation et des projets d’appui à l’engagement opérationnel.

La France est présente non seulement dans la région Sahel à travers l’opération Barkhane, mais particulièrement au Niger. « Nous devons concentrer nos priorités sur les régions considérées comme étant les plus vulnérables. Le premier semestre 2018 doit donner lieu à des victoires claires de nos armées contre le terrorisme. L’engagement du Niger est très connu dans ce sens au même titre que les pays membres de la Force conjointe G 5 Sahel », a-t-il déclaré.

Sur les forces G 5 Sahel, le président Macron a indiqué qu’il y a eu une mobilisation financière de plusieurs Etats membres de l’Union Européenne avec un engagement ferme et confirmé de 25 millions d’Euros. Le schéma technique sera finalisé en début de l’année prochaine. Cela fait partie des conclusions qui seront d’ailleurs actées à l’issue de la réunion du 15 janvier 2018.

D’autres pays en dehors de l’Union Européenne ont déjà apporté leur appui pour le déploiement de la Force G 5 Sahel. « Tout ce que nous avons besoin, c’est de clarifier les règles de commandement et des événements opérationnels sur le terrain.

Sur la situation en Libye, les deux Président ont affiché la même vision, celle d’une Libye stable, car, la dégradation de la situation dans ce pays mérite une réflexion concertée qui puisse aboutir à un dialogue politique entre les libyens. « Tant qu’il n’y aura pas de solutions de sortie de crise en Libye, il n’y aura pas de stabilité dans les pays du Sahel. Il faut continuer à réfléchir pour aider la Libye à sortir de la situation dans laquelle elle se trouve aujourd’hui ».

Pour ce qui est du bassin du Lac Tchad, la solution est trouvée avec la force mixte multinationale composée des troupes du Niger, du Tchad, du Cameroun et du Nigeria. Cette force mixte fait un très bon travail parce que Boko Haram a été affaibli. Ils ont plaidé pour une Alliance pour le Sahel qui est le pendant en matière de développement.

Cette Alliance permet aux partenaires du Niger d’agir sur cinq défis clés à savoir : l’agriculture ; l’énergie ; l’emploi ; la décentralisation et les services de base. L’alliance pour le Sahel vise à coordonner non seulement l’aide bilatérale française, mais également celle du PNUD ; de l’Union Européenne ; de la Banque Africaine de Développement et de la Banque Mondiale.

Par rapport au défi démographique au Niger, le président français a clairement souligné que la France soutient la politique publique du Niger.

Concernant le défi démographique, le Président Issoufou a souligné que dans son Programme de Renaissance, la question démographique est effectivement prise en compte. Selon les projections, le Niger sera le pays le plus peuplé en Afrique de l’Ouest après le Nigeria en 2050.« C’est vraiment un défi sur lequel, on ne peut pas se voiler la face ». C’est dans cette perspective que le Programme de Renaissance a pris des mesures pour répondre à ce défi. Il s’agit entre autres de rendre l’école gratuite jusqu’à l’âge de 16 ans pour permettre de réduire les mariages forcés et les grossesses précoces. Toutefois, il est aussi vrai que la démographie a un avantage. « Nous avons une structure démographique active contrairement aux pays européens qui font face à une population vieille ».

Le Président Macron a promis que la France va accroitre son soutien à notre pays relativement au développement de son capital humain en particulier l’éducation et la santé. Pour le premier volet, il s’agit du programme de l’école gratuite jusqu’à l’âge de 16 ans. Cette mesure permettra de maintenir la jeune fille à l’école le plus longtemps possible. Au titre du second volet, la France soutient le Niger dans le S’agissant de la migration clandestine, les deux Chefs d’Etat ont estimé que la problématique de la migration clandestine est une responsabilité partagée entre les pays d’origine ; de transit et de destination. Il faut donc démanteler les réseaux criminels liés aux trafics d’armes ; de la drogue ; du terrorisme et d’êtres humains à travers une coopération policière. Mais la vraie réponse durable pour la migration clandestine est dans les pays d’origine. Le Niger n’est qu’un pays de transit. Il faut que les pays d’origine conçoivent des politiques de localisation des candidats à la migration.

En matière de développement durable, la France soutient le Niger dans le domaine de l’énergie à travers la construction du barrage de Kandadji, un projet structurant qui permet de promouvoir l’irrigation le long du fleuve.« Quand on parle d’agriculture, on parle aussi du climat. J’ai salué à ce niveau les efforts du Président Emmanuel Macron qui assume toujours le leadership en matière de mise en œuvre des Accords de Paris. Le Niger est déterminé à appuyer la France pour qu’on arrive à créer les conditions de la mise en œuvre de cet accord, important pour l’humanité et pour l’avenir de la planète. C’est pour cela que le Niger coordonne la commission Climat du Sahel. Dans ce cadre, nous avons en cours d’élaboration un plan d’investissement Climat pour le Sahel, et pour lequel une réunion des bailleurs de fonds sera convoquée en début de l’année prochaine. Le Niger abritera aussi pendant la même période, une réunion internationale sur la désertification et l’économie verte », a annoncé le Président Issoufou Mahamadou.

Pour sa part, le président français Emmanuel Macron a relevé que le Niger est à la fois un allié et un ami de la France.« La réussite de la table ronde de Paris pour le financement du Plan de Développement Economique et Social du Social (PDES 2017-2021) du Niger est une preuve de la crédibilité du Président Issoufou », a ajouté le Président Macron.