Visite au Niger du Secrétaire Général de l’ONU

Le Secrétaire Général de l’ONU, M. Antonio Guterres va effectuer une visite officielle au Niger du 16 au 17 mars prochains.



Cette visite de solidarité a pour objet entre autre d’encourager les avancées du Niger dans la lutte contre le terrorisme, saluer le leadership du Président de la République Issoufou Mahamadou dans la gestion des conflits et la stabilisation de la région ouest africaine.

M. Antonio Guterres profitera de son séjour au Niger pour dire de vives voix toute l’admiration et la considération de la communauté internationale pour le rôle central que joue le Niger dans la recherche des voies et moyens pour le règlement pacifique des conflits en Libye, au Mali et dans le lac Tchad.

Au menu de cette visite, une audience avec le Président Issoufou Mahamadou, une visite de terrain et des rencontres avec d’autres officiels nigériens.

A n’en point douter, il sera question de la « stratégie intégrée des Nations unies pour le Sahel », de la lutte contre le terrorisme et de la coopération.



Par Tamtaminfo News