Visite de chantier de construction de la Cité de l’Union Africaine : Le taux d’exécution est à 76,2 % et les travaux finiront, au plus tard, le 31 mai 2019…

Dans le cadre de sa campagne d’information du public sur l’état d’avancement des projets d’infrastructures, initiés en prélude à la 33ème Conférence de l’UA, l’Agence UA Niger 2019 a organisé, hier matin, une visite guidée sur le chantier de construction de la Cité Futura.

La visite a été conjointement conduite par le Ministre des Domaines, de l’Urbanisme et Logement M. Waziri Maman, le Directeur général de l’Agence UA Niger 2019, M. Mohamed Saidil Moctar, la Directrice de cabinet adjointe en second du Président Mme Hadiza Ousseïni, les Directeurs généraux des sociétés qui accompagnent ladite Agence dans le processus, ainsi que plusieurs autres personnalités.

La forte délégation qui a visité, du fond en comble, le site des 15 villas haut standing en construction, a été surprise de constater que le taux général d’exécution est de 76,2%, à la date de la visite. Quant à celui de consommation du délai, il se chiffre à 73,5%, pour des travaux qui ont débuté en octobre 2017. Ce qui fait dire au Chef de la mission de contrôle, M. Abdou Idé, que les travaux sur ce site sont en avance et qu’il seront terminés, au plus tard, le 31 mai prochain.

D’autres explications sur l’exécution et la qualité des travaux, qu’effectue l’Entreprise Satom-Sogea, ont été données aux visiteurs. Les 15 villas de haut standing, en construction, sont en étages et seront dotées d’infrastructures modernes de surveillance et de voirie et d’un standing à la hauteur de l’évènement et des personnalités attendues.

Cette Cité dite FUTURA, située non loin du fleuve Niger, sur la grande voie goudronnée Goudel-Tondibiah s’étale sur une superficie de 40.000 m. Les villas sont des duplex de 238 m² d’emprise au sol construites sur des parcelles de 400 m². De manière détaillée, chaque villa est composée de 2 salons, 1 salle à manger, 4 chambres avec une salle d’eau chacune, une cuisine aménagée, 3 terrasses, 1 parking pour 3 véhicules, un garage couvert pour 2 véhicules, des locaux annexes (boyerie et cuisine extérieure), 1 guérite, 1 grande terrasse accessible et des espaces verts.

Aux termes de cette visite, le ministre Waziri Maman, s’est réjoui du fait que le chantier avance, à grand pas.

Il s’est dit rassurer d’entendre qu’en fin mai prochain la cité sera livrée. « Au-delà des villas qui sont visibles, il faut signaler que c’est des milliers de travailleurs qui s’activent chaque jours sur le chantier. En plus, des travaux de terrassement qui ont été faits, en amont, d’autres travaux de voirie et de sécurisation de la cité ont aussi été réalisés » a-t-il confié.

Le Directeur général de la SOPAMIN (une des sociétés partenaires), M. Hama Zada, lui a aussi fait remarquer que, nonobstant quelques difficultés, les travaux des 15 villas sont très avancés. « Les grands travaux sont pratiquement achevés. C’est au total plus d’une centaine de chambres qui seront disponibles. Ce qui permettra de résorber le besoin en hébergement lors de cet important évènement », a-t-il indiqué.

Cette visite guidée fait partie d’une série d’activités qui permettront de montrer aux Nigériens la transformation profonde que s’apprête à vivre Niamey la capitale dans la perspective de l’organisation de la 33ème session ordinaire de la conférence des Chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine en juillet 2019.

Un rendez-vous qui nécessite une forte mobilisation de l’ensemble des couches socioprofessionnelles du Niger pour sa réussite.

Par Mahamadou Diallo (ONEP)