Visite de la DRSP/P/ AS de Niamey au CSI Madina: Un constat satisfaisant

Suite à un reportage tendancieux sur le CSI du quartier Madina, la directrice régionale de la santé publique, de la population et des affaires sociales a voulu avoir plus de détails ainsi que le mobile de ce reportage qui a fait couler beaucoup d’encres et de salives sur les réseaux sociaux et notamment les discussions dans le secteur des professionnels de la santé.

C’est ainsi qu’elle s’est rendue au niveau du dit CSI. Le constat est très satisfaisant d’après la directrice, toutes les activités intégrées des soins se passent normalement, loin des clichets du reportage. Elle affirme également que ce CSI présente de très bons indicateurs.

La DRSP a profité de l’occasion pour rendre hommage à tous les agents de santé de ce CSI qui viennent d’être une fois encore la cible de l’incompréhension de certains hommes de médias.

La DRSP a témoigné toute sa satisfaction à l’endroit de ces agents, elle a tenu à décerner des témoignages de satisfactions aux responsables de ce CSI et aux agents qui se sont faits remarqués et qui travaillent de jour comme de nuit pour assurer la continuité des soins à la population.

La DRSP a lancé un appel aux professionnels de Média pour une bonne collaboration dans un esprit d’éthique, de déontologie et du professionnalisme.

Elle réaffirme sa disponibilité et reste ouverte à tous ceux qui cherchent des informations crédibles et permettent d’améliorer notre système de santé.

Le système de santé est conçu de telle sorte qu’une autorisation est toujours un préalable à l’accès aux services de santé pour les médias.



Elle a enfin demandé à tous les agents de ce service de continuer à se battre pour rehausser davantage leurs indicateurs et de ne pas se laisser décourager.

Pour sa part, le Ministère de la santé continuera à accompagner nos centres de santé dans leur quête quotidienne d’amélioration des conditions de travail et de la qualité des soins.

Source: Journal l’Expression