Visite de la Première Dame, Dr Lalla Malika Issoufou Mahamadou, au village de Soudouré affecté par les inondations…

La Première Dame, Dr Lalla Malika Issoufou Mahamadou, présidente de la fondation Tattali Iyali, a effectué, mercredi dernier, une visite au village de Soudouré à la périphérie de Niamey, où elle a apporté un don en vivres et vêtements aux victimes des inondations. Elle était accompagnée dans ce déplacement par le ministre de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes, M. Magagi Laouan, du Gouverneur de la Région de Niamey, M. Issaka Hassan Karanta, des autorités municipales de l’Arrondissement communal I de Niamey et du Chef de Canton de Karma. Ce déplacement a pour objectif d’apporter son soutien et celui de sa fondation à la population victime d’inondation.



A leur arrivée aux environs de 9 heures 30 minutes, à Soudouré, la Première Dame et la délégation qui l’accompagne, ont été accueillies par la population, les autorités administratives, coutumières et religieuses et les responsables des Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Dr Malika Issoufou Mahamadou a salué les habitants de ce village qui sont sortis massivement lui souhaiter bonne arrivée. Elle a visité plusieurs effondrées, avant de procéder à la remise d’un don aux victimes, au nom de sa fondation. Elle a saisi cette occasion pour rendre visite aux blessés auxquels elle a fait un geste. Cette visite a permis à la Première Dame de constater de visu l’ampleur des dégâts et de comprendre la raison de ce sinistre à travers les explications des techniciens.

Le don offert par la Première Dame est composé de 200 sacs de riz ; 100 sacs de mil, 100 seaux, 100 moustiquaires, 100 nattes, 100 draps, 100 pièces de pagnes et environ 400 complets de vêtements pour enfants. Sensible à cette prompte réaction de la Première dame, le Gouverneur de la région de Niamey et les autorités municipales et coutumières de Niamey ont, au nom de cette population, remercié la présidente de la Fondation Tattali Iyali, qui ne cesse, à chaque occasion, d’exprimer sa solidarité et d’apporter son assistance au profit des populations vulnérables.

Les bénéficiaires n’ont pas caché leur satisfaction. Ils en expriment leur reconnaissance à la Première dame et à sa fondation pour l’attention particulière dont ils ont faits l’objet. C’est l’exemple de M. Hassane Issoufou et Mme Zeinabou Hamadou qui à cette occasion ont tenu à exprimer toutes leur gratitude à la Première Dame et à l’ensemble des autorités à commencer par le Président de la République, le Gouvernement et les autorités régionales et communales pour leur soutien et l’assistance apportées aux sinistrés. Par ailleurs, la population de Soudouré a saisi cette occasion pour saluer le courage et l’abnégation des FDS pour leur assistance aux victimes d’inondations.