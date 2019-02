Visite de l’Agence UA Niger 2019 sur les chantiers des Cités Fayel et Futura : Les infrastructures seront réceptionnées à la date prévue, selon les promotrices.

Conformément à son calendrier d’information du public sur l’état d’avancement des projets d’infrastructures, initiés en prélude à la 33ème Conférence de l’UA prévue en Juillet prochain à Niamey, l’Agence UA Niger 2019 a organisé, hier matin, une visite guidée sur le chantier de construction des Résidences Fayel et celui de la Cité Futura. Cette visite conjointement conduite par le Directeur Général de l’Agence UA 2019, M. Mohamed Saïdil Moctar et le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, M. Ahmed Boto, vise à s’enquérir de l’état d’avancement de ces chantiers et à insister sur le respect du délai du mai prochain.

La première étape de la visite a conduit la délégation sur le chantier des Résidences Fayel, situées au quartier Kouara Kano Nord de Niamey, à 100 mètres du boulevard Tanimoune. Ce sont des travaux d’extension qui ont été entrepris depuis le 1er Juin 2018 et qui devraient prendre fin le 31 Mai 2019. Ils consisteront à l’augmentation de la capacité d’accueil de ces résidences pour porter les chambres de 20 à 33 (18 chambres standards et 15 suites), mais aussi à la construction d’un restaurant, d’une salle de réunion, d’une salle de sport, d’une piscine et d’un SPA etc.

Le chantier de la Cité Futura, située non loin du Fleuve Niger, sur la grande voie goudronnée Goudel-Tondibiah, a constitué la seconde étape de ce déplacement. Les travaux qui ont débuté en octobre 2017, vont prendre fin, selon les responsables des chantiers en mai 2019. Cette cité qui s’étend sur une superficie de 40 000 m² est un Complexe de 44 villas ( dont 20 seront livrées avant le Sommet), un Centre Commercial de 41 boutiques, une salle des fêtes et une aire de jeux.

Les villas de cette cité sont des duplexes de 238 m² d’emprise au sol construites sur des parcelles de 400 m². Chaque villa est composée de deux Salons, une salle à manger, quatre chambres avec salle d’eau, une cuisine aménagée, trois terrasses, un parking pour trois véhicules, un garage ouvert pour deux véhicules, des locaux annexes (boyerie et cuisine extérieure), une guérite, une grande terrasse et des espaces verts.

Le centre commercial est composé de 41 boutiques de Types 1, 2 et 3 construites sur 2 niveaux : RDC+Mezzanine. La cité dispose en outre d’autres commodités, dont un terrain de tennis.

Aux termes de cette visite, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, M. Ahmed Boto, s’est réjoui du fait que les deux chantiers sont exécutés par deux promotrices. Au niveau de la Cité Fayel, la capacité d’accueil sera doublée avec une cinquantaine de chambres par rapport au nombre initial. Pour ce qui est de la Citée Futura, le ministre a remarqué, nonobstant quelques difficultés, que les travaux des 20 villas sont très avancées, les grands travaux sont pratiquement achevés.

C’est au total plus d’une centaine de chambres qui seront disponibles. Ce qui permettra de résorber le besoin en hébergement lors de cet important évènement. Par ailleurs, le ministre Ahmed Boto a encouragé les deux promotrices au respect du délai convenu.

Par Mamane Abdoulaye (ONEP)