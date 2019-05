Visite de l’ambassadeur, chef de la Délégation de l’Union Européenne à la CENI : Le Processus électoral et la coopération entre l’UE et la CENI au centre des échanges…

L’ambassadeur, Chef de la Délégation de l’Union Européenne au Niger Dr Denisa-Elena IONETE s’est rendue hier après midi au siège de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) où elle s’est entretenue avec son président Me Issaka Sounna.

Au terme de l’entretien, Mme Denisa-Elena Ionete a expliqué les raisons de sa visite auprès des autorités en charge de l’organisation des élections au Niger, soulignant que cette rencontre cadre avec le maintien du partenariat que l’Union Européenne entretient avec les institutions nationales du Niger.

S’agissant de la CENI, Dr Denisa-Elena IONETE a notifié que la rencontre rentre dans le cadre de l’organisation des prochaines élections au Niger. L’ambassadeur Chef de la Délégation de l’UE au Niger s’est réjoui de cette rencontre, qu’elle a jugé très fructueuse et très efficace sur le processus électoral en cours au Niger. «C’est aussi pour explorer ensemble comment l’Union Européenne peut accompagner les autorités et le peuple nigérien dans ce processus électoral.

On a discuté de l’appui institutionnel et aussi de l’approche qu’il faut employer pour continuer de maintenir notre partenariat », a-t-elle indiqué. Dr Denisa-Elena IONETE a salué les efforts des autorités dans ce processus et a rassuré le Président de la CENI du soutien de l’Union Européenne.

Par Ali Maman (ONEP)