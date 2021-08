Visite De L’ambassadeur Des Etats Unis À L’hôtel De Ville De Niamey : Le Président Du Conseil De Ville Oumarou Dogari Invite SE Eric P. Whitaker À Être Ambassadeur De La Capitale Nigérienne Dans Son Pays

Le président du Conseil de Ville de Niamey, le député-maire Oumarou Dogari Moumouni, s’est entretenu, hier matin, à l’hôtel de Ville, avec une délégation de la coopération américaine conduite par l’ambassadeur des Etats-Unis au Niger, SE Eric P. Whitaker, accompagné notamment de la Directrice de Mission USAID, Jo Lesser-Oltheten et l’Attaché Politique, Haley Wright.

Au cours des échanges, l’ambassadeur des Etats-Unis au Niger, SE Eric P. Whitaker a longuement et positivement apprécié le succès démocratique à l’issue des dernières élections générales et la gouvernance au Niger de manière générale, avant de féliciter le député-maire pour son élection à double titre pour le compte de Niamey. « Au nom du gouvernement américain, je voudrais vous féliciter pour votre élection au poste de Maire de la Ville de Niamey, et féliciter le peuple nigérien pour la première transition démocratique pacifique du pouvoir exécutif », a déclaré le diplomate américain qui ne cache pas sa fierté d’avoir été témoin de ce succès démocratique important. Il dit, en effet, avoir évalué plusieurs tours lors de ces élections qui « constituent une grande étape pour n’importe quelle nation », et qu’il a lui-même observé ici à Niamey, comme étant libres, justes, crédibles et transparentes – « un exploit spectaculaire pour le peuple nigérien », a-t-il mentionné.

SE Eric P. Whitaker réitère que leur « approche 4D », à savoir Diplomatie, Développement, Démocratie, et Défense, la collaboration avec le peuple nigérien se poursuivra. « Et nous sommes impatients de travailler avec vous et votre administration pour faire progresser toutes nos priorités communes », a-t-il lancé. Ce inclut non seulement l’important travail qu’accomplit la coopération américaine dans le cadre des programmes d’échanges académiques des jeunes et de la diplomatie sportive, du Millennium Challenge Compact et des programmes de développement et d’aide humanitaire de l’USAID, mais également à travers l’ensemble des initiatives de l’Ambassade des États-Unis. « Notre impressionnant nouveau complexe de l’Ambassade est la preuve de l’engagement à long terme de notre gouvernement envers le Niger », martèle l’ambassadeur Eric P. Whitaker.

Les parties ont, ensuite, brossé les pistes de coopération pour le développement à travers notamment des relations de partenariat qui pourraient lier la Ville de Niamey à certaines Villes américaines et dans lesquelles le diplomate américain aura à jouer une partition capitale. C’est en sens que le député-maire Oumarou Dogari Moumouni a invité son hôte à s’impliquer pour la facilitation de ces partenariats en perspective. A cet effet, le président du conseil de la Ville de Niamey a annoncé qu’il compte adresser une correspondance écrite en bonne et due forme pour officialiser la requête, par l’intermédiaire bien évidemment du ministère des affaires étrangères et de la coopération.

« Nous serons ravis de vous rencontrer à nouveau, vous et votre personnel, pour discuter des moyens d’améliorer les relations bilatérales », a conclu l’ambassadeur américain réaffirmant une fois de plus l’ouverture et la disponibilité des États-Unis en tant qu’allié de confiance du Niger et « participant » à un partenariat long et fructueux.

