Visite de l’Ambassadeur des USA au président de l’Association Islamique du Niger à l’occasion de la célébration de la fête de Tabaski…

A l’occasion de la fête de Tabaski célébrée, le dimanche 11 Août dernier, l’ambassadeur des Etats-Unis au Niger, SEM Eric P. Whitaker a rendu visite au Cheick Diabiri Ismael, président de l’Association Islamique du Niger, pour présenter au nom du gouvernement des Etats-Unis les vœux de bonne fête au peuple musulman du Niger.

« Barka da salla, Eid Mubarak », c’est par ces mots que l’ambassadeur Eric P. Whitaker a présenté ses meilleurs vœux à la oummah Islamique du Niger. « L’Aïd Al-Adha ou fête de Tabaski est un moment de réflexion et de prières où les musulmans du monde entier se réunissent avec leurs amis et familles dans un esprit de paix et de compassion », rappelé SEM Eric P. Whitaker.

Aussi, a-t-il relevé, « de nombreux nigériens prennent ce temps pour se rendre à la Mecque pour accomplir le hadj. Nous leur souhaitons un bon retour ». Il a en outre rappelé que près de trois millions et demi de musulmans vivent aux Etats-Unis. « La foi joue un rôle essentiel dans chaque société.

Nous avons vu comment la foi peut vaincre le pire de l’extrémisme violent.

Les personnes de bonne conscience et de bonne foi jouent un rôle inestimable dans nos communautés », a déclaré le diplomate américain. Ainsi, a-t-il indiqué, la foi et la conscience motivent les gens à prendre part aux débats publics, à promouvoir la paix, la tolérance et la justice, à aider les pauvres, et à consacrer leur vie à une vocation noble.

« Nous pensons que la liberté de religion est un droit fondamental, universel, et profond que les Etats-Unis doivent défendre au niveau mondial » a –t- estimé. Par ailleurs, l’ambassadeur P. Whitaker a fait savoir que la récente caravane intitulée les ‘’Héros du Journalisme’’ s’est concentrée sur la paix à travers le dialogue interreligieux.

Le président de l’Association Islamique du Niger, Cheick Diabiri Ismael s’est réjoui de cette initiative du diplomate américain tout en rappelant qu’au Niger, toutes les religions cohabitent en paix grâce à l’esprit de tolérance religieuse.

Par Issoufou Adamou Oumar (ONEP)