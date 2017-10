Visite de travail d’amitié du Président de la République en Australie : En route pour Preth, le Chef de l’Etat a effectué une escale technique à Djibouti

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM. Issoufou Mahamadou, est arrivé, hier mardi 10 octobre 2017, en début d’après-midi, à Perth, première ville côtière de l’Australie s’affichant sur le plan de vol, au terme d’un voyage qui aura duré un peu moins de 24 heures d’horloge, avec deux escales techniques de deux heures chacune. Ce déplacement du Chef de l’Etat s’inscrit dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié dont l’objectif est d’insuffler une réelle dynamique aux relations de coopération et de partenariat entre le Niger et ce vaste pays du continent océanique connue comme étant un des plus grands investisseurs au monde.

Classée au 12ème rang des grandes puissances économiques mondiales, l’Australie demeure, depuis des décennies, l’une des économies les plus performantes au monde avec un PIB par habitant de 54. 708 dollars US et une croissance annuelle moyenne de 2,5 à 3%, de façon consécutive durant ces 26 dernières années, en dépit du ralentissement observé dans les secteurs des mines et de l’énergie connus comme étant les principaux moteurs économiques. Mieux, l’Australie est le deuxième marché du financement de projets en Asie, le 6ème marché d’actions au monde et le 5ème marché mondial des introductions en bourse.

Avec le continent africain particulièrement, l’Australie entretient un partenariat fécond axé essentiellement sur les investissements dans le domaine des industries extractives ainsi que dans ceux de l’Agriculture et de l’Education. De même, dans le domaine de l’aide au développement, l’Australie se distingue aussi par sa contribution appréciable.

Ainsi, d’une enveloppe globale d’aide au développement de 4,8 milliards de dollars pour l’année 2011-2012, l’Australie en est arrivée à 9 milliards de dollars en 2015-2016. Avec notre pays le Niger, les relations diplomatiques tirent leurs sources du communiqué conjoint rendu public entre les deux pays, le 07 mars 2009 à New York. Les rapports de coopération bilatérale se sont notamment traduits par l’adhésion du Niger au programme australien sur l’initiative pour le développement minier en Afrique, qui appuie les pays en développement pour une meilleure gestion de leurs ressources minières.

En route pour l’Australie, le Président Issoufou Mahamadou a effectué, lundi, dans l’après-midi, une escale technique à Djibouti, où il a été reçu au Palais présidentiel par le Président de Djibouti, SE. Ismaïl Omar Guelleh. C’est ainsi que, en lieu et place de l’escale technique, nous avons assisté à une véritable visite de travail du Président Issoufou Mahamadou dans ce pays, avec les couleurs nationales du Niger aux grands carrefours sur tout l’itinéraire menant au palais présidentiel. Mieux, après le tête-à-tête entre les deux dirigeants, une séance de travail a réuni les deux délégations.

A l’issue de cette rencontre, les ministres des Affaires Etrangères du Niger et du pays hôte ont animé une conférence de presse au cours de laquelle le Ministre nigérien en charge des Affaires Etrangères, M. Ibrahim Yacoubou, a confié qu’il s’est agi pour le Président de la République, SEM. Issoufou Mahamadou, en tant que Champion de la Zone de Libre Echange Continentale (ZLEC) de l’Union Africaine, de mener un plaidoyer auprès de son homologue djiboutien pour aller de l’avant dans le respect de certaines exigences de l’intégration économique du continent africain.

A son tour, le ministre djiboutien des Affaires Etrangères, M. Mahmoud Ali Youssouf s’est réjoui de cette visite qui s’est soldé par des engagements fermes pris par le Président djiboutien en vue d’apporter le soutien ferme de son pays dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, en vue d’aboutir à une intégration économique du continent.