Visite de travail du ministre d’Etat chargé de l’Intérieur dans la région de Tahoua : Des échanges avec les populations d’Alléla, de Bazaga, de Konni et de Tsernaoua sur les questions de paix et de sécurité

Le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses, M. Mohamed Bazoum, a effectué, du jeudi 31 janvier au dimanche 3 février 2019, une visite de travail dans la région de Tahoua. C’est ainsi qu’à la première étape de cette visite qui est le département de Konni, le ministre Bazoum a animé des meetings à Alléla, Bazaga, Konni et Tsernaoua.

Partout où il est passé, le ministre d’Etat a dit être porteur d’un message du Chef de l’Etat sur la sécurité des personnes et de leurs biens au niveau des zones frontalières qui font face au grand banditisme et aux trafics en tout genre. M. Mohamed Bazoum a déclaré également être venu pour faire l’état des lieux de la situation sécuritaire dans la région avec les autorités locales et les populations.

Par la même occasion, le ministre d’Etat chargé de l’Intérieur a annoncé aux populations des mesures concrètes prises par son département ministériel pour juguler l’insécurité dans la région. Il a évoqué entre autres mesures, l’arrivée récemment de Maradi de 70 policiers pour renforcer les patrouilles dans les zones frontalières et le déploiement d’une Compagnie Mobile de Contrôle des Frontières (CMCF). Avec un effectif de 270 hommes, cette compagnie sera opérationnelle au cours de l’année 2019.

M. Bazoum Mohamed a dit aux populations que ses services sont informés de l’existence d’une situation d’insécurité inédite dans la région. En effet, a-t-il précisé, la zone entre Yaya et Mounséka a connu un banditisme d’un genre nouveau où des malfrats venus probablement du Nord Mali ont semé la terreur dans ce partie frontalière avec le Nigeria. Leur mode opératoire consiste à attaquer les paisibles populations en les dépossédant de leurs biens tout en s’adonnant aux trafics de drogues et de stupéfiants.

Selon le ministre d’Etat chargé de la sécurité publique, ces malfrats se procurent, grâce au butin de ces trafics, des motos pour leur sale besogne à savoir la prédication des antivaleurs comme l’extrémisme violent et la dépravation des mœurs.

« Ces mauvaises pratiques sont du reste contraires à notre religion et à nos valeurs socioculturelles » a-t-il déploré. Mais grâce aux mesures sécuritaires prises sur instructions du Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, « les forces de défense et de sécurité ont enregistré des résultats probants avec l’arrestation de plusieurs malfrats et de leurs complices locaux » a dit M. Bazoum Mohamed.

Le ministre d’Etat en charge de l’Intérieur a insisté dans ses interventions au cours des meetings qu’il a animés et de la conférence des cadres tenue à Konni, sur l’importance de la paix et de la sécurité. C’est pourquoi il a appelé les populations à une pleine collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour la préservation de la paix et la sécurité des personnes et de leurs biens.

Ces meetings se sont déroulés en présence du chef de Canton de Konni, l’honorable Maman Salifou dit »Sardaouna », de la Tambara Mme Souley Rabi Hassane Maifada, et du chef du groupement peulh. A cette occasion, le chef de Canton de Konni a salué le succès de cette visite du ministre d’Etat au regard de la mobilisation de ses administrés. « Cette mobilisation des Konnawa pourtant très attachés à leurs business au marché traduit simplement leur soutien à votre politique de sécurité et à votre gouvernance en général », a déclaré l’honorable Maman Salifou dit »Sardaouna ».

Le ministre d’Etat chargé de l’intérieur a ensuite présidé une conférence des cadres, au cours de laquelle il a eu des échanges fructueux et directs avec les cadres et la société civile du Canton de Konni sur les questions sécuritaires. M. Bazoum Mohamed a ensuite rencontré les responsables des forces de défense et de sécurité sur la situation sécuritaire de la région en général.

Notons que le ministre d’Etat Bazoum Mohamed était accompagné dans ces visites par le gouverneur de Tahoua M. Abdrahamane Moussa, le préfet de Konni M. Ibrahim Abalélé et des députés nationaux au titre de la région à savoir les honorables Saadou Dillé, Ahmet Souleymane, Hadjia Rabi Hassane Maifada, Magawata et Adamou Namata. Il a également animé un meeting à Founkoye, meeting au cours duquel le ministre d’Etat a développé les mêmes thèmes sur la paix et la sécurité devant des populations fortement mobilisées pour la circonstance.

A l’issue de cette visite dans le département de Birni N’Konni, le ministre d’Etat, les autorités administratives et coutumières se sont réjouis du répit observé ces dernières années dans le conflit entre agriculteurs et éleveurs.

Par Abdou Abdourahmane, ONEP-Tahoua