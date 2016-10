Visite de travail du Premier ministre, Chef du gouvernement, à Alger (Algérie) : Renforcement des liens de fraternité et de coopération

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, SE Brigi Rafini, a effectué du 26 au 27 octobre courant, une visite de travail à Alger, à l’invitation du Premier ministre algérien, SEM. Abdelmalek Sellal. Dans la capitale algérienne, SEM. Brigi Rafini, a eu plusieurs entretiens avec les autorités algériennes ainsi qu’avec les représentants des étudiants nigériens en Algérie.

A son arrivée à l’aéroport international Houari-Boumédiène d’Alger, le Premier ministre Brigi Rafini a été accueilli par le Premier ministre algérien, SE. Abdelmalek Sellal, le ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, M. Ramtane Lamamra, le ministre des Affaires Maghrébines, de l’Union Africaine et de la Ligue des Etats Arabes, M. Abdelkader Messahel, et plusieurs autres membres du Gouvernement algérien.

Peu après son arrivée, le Premier ministre Brigi Rafini, qui était accompagné de son homologue algérien, s’est recueilli au cimetière d’El-Alia (Alger) à la mémoire des martyrs de la guerre de Libération nationale où il a déposé une gerbe de fleurs au carré des martyrs et lu une Fatiha à la mémoire des martyrs.

Après son installation à l’hôtel El Aurassi, le Premier ministre et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie au Président du Sénat algérien, puis au président de l’assemblée nationale avant de procéder, dans l’après-midi, avec son homologue algérien, SEM. Abdelmalek Sellal à l’inauguration du Salon international du livre.

Le Niger veut s’inspirer de l’expérience algérienne dans le domaine sécuritaire, a affirmé le Premier ministre, SE. Brigi Rafini, précisant que sa visite s’inscrit également dans le cadre du »partage des préoccupations de l’heure » avec les responsables algériens. »Nous sommes à Alger pour partager avec les responsables algériens les grandes préoccupations actuelles qui sont nombreuses, notamment la question sécuritaire », a déclaré le Premier ministre. »L’Algérie étant un pays qui a une longue expérience dans le domaine sécuritaire, nous sommes donc venus aussi nous en inspirer », a-t-il ajouté.

SEM. Brigi Rafini a exprimé la volonté du gouvernement du Niger de renforcer les liens d’amitié, de fraternité et de coopération qui unissent les deux peuples, précisant que cela constitue également l’objet de cette visite d’amitié.audience Cette visite, qui entre dans le cadre »du renforcement des relations d’amitié, de fraternité et de bon voisinage », permettra aux deux parties « d’évaluer la coopération bilatérale et de définir les voies et moyens de son approfondissement ».

Aussi, au deuxième jour de sa visite de travail en Algérie, le Premier ministre Brigi Rafini a eu une séance de travail élargie aux deux délégations. Cette séance de travail s’est soldée par la signature de plusieurs protocoles d’ententes, concernant notamment les secteurs des Enseignements Supérieurs, de la Formation professionnelle, de la Communication, et de la Justice.

En marge de cette visite du Premier ministre à Alger, le ministre d’Etat algérien, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, M. Ramtane Lamamra, s’est entretenu avec M. Mohamed Bazoum, ministre d’Etat nigérien en charge de la sécurité.

Au terme de sa visite de travail de 48 heures en terre algérienne, le Premier ministre, Chef du gouvernement, SE Brigi Rafini a été reçu en audience par le Président de la République algérienne, SE Abdel Aziz Bouteflika. Plusieurs questions d’interêt national pour les deux pays ont été au centre de cette audience.

Le Premier ministre a effectué ce déplacement en compagnie notamment du Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses, M. Bazoum Mohamed ; du ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, M. Mohamed Ben Omar ; de la Ministre Déléguée auprès du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur, chargée de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur, Mme Lamido Ousseini

Salamatou Balla Goga ; du Gouverneur de la Région d’Agadez, des présidents des conseils régionaux d’Agadez et Tahoua, ainsi que de plusieurs directeurs généraux des établissements de formation technique et professionnelle.