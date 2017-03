Visite de travail du Président de la République à Addis Abeba, en Ethiopie : Le Chef de l’Etat reçoit les Commissaires du Commerce et de l’Industrie sortant et entrant de l’UA

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM. Issoufou Mahamadou, Champion de la Zone de Libre Echange Continentale (ZLEC) de l’Union Africaine, a reçu, hier mardi 14 mars 2017, les Commissaires du Commerce et de l’Industrie sortant, Mme Acy Fatima Haram du Tchad et entrant M. Muchanga Albert de Zambie.

A l’issue de l’audience, Mme Acy Fatima a dit à la presse que le Président Issoufou Mahamadou, en sa qualité de Champion de la Zone de Libre Echange Continentale, leur a donné des «directives très claires » pour élaborer une feuille de route pour qu’en décembre 2017, la ZLEC soit une réalité.

Le Président Issoufou Mahamadou a rappelé les objectifs de cette zone à savoir booster le Commerce intra africain et l’industrialisation de l’Afrique et accroitre les investissements dans le continent, a-t-elle ajouté.Ces investissements sont nécessaires pour la prospérité de l’Afrique et pour la jeunesse en ce qui concerne l’emploi, entre autres, a-t-elle souligné.

Le Champion de l’UA a annoncé la tenue les 16 et 17 juin 2017 à Niamey de la Réunion des Ministres du Commerce sur la Zone de Libre Echange, a indiqué Mme Acy Fatima.« L’entretien a été très positif. Nous sommes contents d’avoir un Champion proactif. Le nouveau Commissaire du Commerce et de l’Industrie va œuvrer pour réaliser la ZLEC sous les directives du Chef de l’Etat, SEM.Issoufou Mahamadou», a-t-elle conclu.

Peu après, le Président de la République a reçu les Nigériens en poste à l’Union Africaine. Ceux-ci (deux hommes et deux femmes) se sont déclarés «honorés d’être reçus par le Chef de l’Etat » à qui ils ont donné «des informations nécessaires sur l’Organisation continentale».

L’entretien a également porté sur le recrutement notamment celui des nigériens au sein de l’Union Africaine et sur la participation des nigériens aux différentes réunions organisées par l’UA.