Visite de travail du Président de la République à Rome (Italie) : Le Niger et le PAM conviennent d’élaborer et de mettre un programme conjoint pour lutter contre la pauvreté et éliminer la faim

Poursuivant sa visite de travail et d’amitié en Italie, le Président de la République, Chef de l’Etat SE. Issoufou Mahamadou s’est rendu hier matin au siège du Programme alimentaire mondial (PAM) en plein cœur de la capitale italienne, Rome. Sur place, le président Issoufou a pris part une série d’activités. Ainsi le Chef de l’Etat a abord eu une réunion de travail avec le Directeur exécutif du PAM, M David Beasley, avant de participer au lancement du centenaire de la naissance du président Nelson Mandela, puis à l’ouverture de la réunion de haut niveau sur le Sahel, organisée dans le cadre de la session annuelle du Conseil d’Administration du PAM.

Au cours de la réunion de travail, le Directeur exécutif du PAM a proposé l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme conjoint fondé sur les besoins du Niger. Cette proposition fait suite à la visite effectuée en mai dernier au Niger, au cours de laquelle M. David Beasley a pu apprécier le travail initié par les autorités de la 7ème République, notamment à travers l’initiative 3N, pour lutter contre la pauvreté et la faim. Le Chef de l’Etat a accueilli favorablement la proposition du Directeur exécutif du PAM et lui a fait part de ses priorités dans le cadre de ce partenariat. Ces priorités portent sur la scolarisation de la jeune fille ; la maitrise de l’eau ; la Maison du paysan et la restauration des terres.

Au terme de la rencontre, le Président Issoufou a signé le livre d’or du PAM avant de recevoir un certificat qui lui a été décerné par le PAM, pour son engagement tant au niveau national que régional pour la lutte contre la pauvreté, la faim et l’insécurité. Le Chef de l’Etat a, à son tour remis un cadeau souvenir au Directeur exécutif du PAM.

Quelques instants après, le président de la république et le Directeur du PAM, on procédé à lancement de la célébration du centenaire de Mandela. Dans une brève intervention improvisée, devant un partenaire de personnalité et des personnels des Agences des Nations Unies réunis dans le Hall du PAM, le Chef de l’Etat a rendu un vibrant hommage à l’illustre homme d’Etat. « Le président Mandela a su créer les conditions d’une réconciliation dans un pays si divisé. Il a montré la voie à tous ceux qui sont attachés à la dignité humaine, à la liberté et à la justice. J’espère que notre génération suivra l’exemple et le chemin tracé par cet homme exceptionnel » a déclaré SE. Issoufou Mahamadou.

Toujours au cours de cette journée, le Président de la République a prononcé un discours à l’ouverture de la réunion de haut niveau sur le Sahel, organisée dans le cadre de la session annuelle du conseil d’administration du PAM. Dans son discours, le chef de l’Etata décliné sa vision sur la lutte contre la pauvreté, la faim et l’insécurité alimentaire. Cette vision est résumée dans l’initiative 3N, que d’aucuns ont estimé qu’elle peut servir de modèle à l’ensemble du Sahel.