Visite de travail du Président de la République samedi à Diffa « Je suis venu à Diffa pour encourager les FDS qui se battent contre Boko Haram et soutenir les populations victimes des inondations »…

Le Président de la République, SEM Issoufou Mahamadou, a effectué samedi, 9 novembre 2019, une visite de travail dans la région de Diffa pour encourager les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) qui se battent contre Boko Haram et soutenir les populations qui ont été victimes des inondations et de la sécheresse.

A son arrivée à l’aéroport de Diffa, le Président Issoufou Mahamadou a été accueilli à la passerelle de l’avion présidentiel par le Gouverneur de la Région M. Issa Lemine, puis salué par les autorités régionales, coutumières et religieuses.

Les populations de la ville de Diffa ainsi que celles des villages entre Diffa et Gueskérou ont réservé un accueil chaleureux et fraternel au Président de la République.

Avant de se rendre à Gueskérou (à 35 km du Chef-lieu de région) pour constater de visu les dégâts provoqués récemment par une inondation, le Chef de l’Etat était au Commandement de la Zone de Défense N° 5 où il a été accueilli par les responsables de la Zone puis salué par les épouses des militaires.

A la place d’arme du 51ème Bataillon Spécial d’Intervention (BTS), le Président de la République a reçu les honneurs militaires avant de s’adresser aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS).

Le Chef de l’Etat a tenu à venir à Diffa pour s’adresser directement aux FDS qui sont « physiquement engagées sur le terrain pour combattre jusqu’à l’éradication totale du groupe terroriste Boko Haram. »

« Depuis 2015, a-t-il indiqué, Boko Haram a, de façon récurrente, été significativement affaibli par le succès que vous avez brillamment réussi à enregistrer au cours des différentes opérations.»

Le Président de la République a, à cet effet, exprimé de vive voix, aux FDS engagées en première ligne dans ce combat, toute sa satisfaction et toutes ses félicitations pour ce qu’elles font sur le terrain.

SEM Issoufou Mahamadou a également loué le professionnalisme et la combativité des FDS, notant que l’ennemi a enregistré de lourdes pertes depuis 2015.

Il a notamment souligné que « le terrorisme n’a pas d’avenir, le terrorisme sera vaincu ».

Lire l’intégralité du discours prononcé par le Président de la République devant les FDS de Diffa.

A Gueskérou, abandonné par ses habitants victimes d’une inondation causée par le débordement de la rivière Komadougou, le Chef de l’Etat, répondant à la presse nationale et internationale, a dit que la région de Diffa traverse une situation très difficile à laquelle font face les populations avec beaucoup de courage et de dignité.

« Cette situation est caractérisée par la terreur qui règne dans la région et que tente de propager la secte Boko Haram.»

Elle est aussi caractérisée par les inondations qui ont concerné beaucoup de communes (Mainé Soroa, Chétimari, Diffa et Gueskérou).

Le village de Gueskérou a pratiquement disparu, les populations se sont déplacées pour s’installer sur la route nationale entre Diffa et N’Guigmi, a indiqué le Chef de l’Etat.

Et puis, malheureusement, dans le nord de la Région, les populations sont victimes de la sécheresse, il n y a pas de pâturages.

«Je suis venu à Diffa, en ce qui concerne la terreur que propage Boko Haram, pour encourager les FDS qui se battent contre cette secte », a affirmé le Président de la République.

« Je suis venu aussi pour soutenir les populations qui sont victimes des inondations et de la sécheresse », a-t-il poursuivi, précisant que le Gouvernement a décidé de concevoir et mettre en œuvre un plan de soutien d’urgence, pour commencer, de 2,5 milliards de FCFA en faveur des populations victimes des inondations et de la sécheresse.

« Chaque année, nous concevons un plan de soutien national, a dit SEM Issoufou Mahamadou, précisant que dans le cadre de ce plan, pour l’année 2019-2020, la région dd Diffa sera encore concernée. »

« Nous avons aussi des projets régionaux, inter régionaux et nationaux qui concernent la région et même des projets internationaux qui concernent le bassin du Lac Tchad », a-t-il ajouté.

« Dans le cadre de ces différents projets, nous prévoyons de mobiliser 75 milliards de FCFA et nous allons investir dans l’irrigation et dans les secteurs sociaux (éduction, santé, hydraulique rurale et pastorale).

Le Gouvernement envisage la reprise du chantier de la route Diffa-N’Guigmi-frontière avec le Tchad, de la route Mainé Soroa-Gaidam et des travaux dans le cadre de la fête du 18 décembre, en 2020, qui aura lieu à Diffa, a-t-il annoncé.

« Nous avons l’intention de moderniser la ville de Diffa comme nous l’avons fait pour les autres villes, chefs-lieux de région. », a affirmé le Chef de l’Etat

« J’ai tenu à venir ici pour appuyer les populations, les soutenir, pour marquer la solidarité du Gouvernement avec ces populations dont la dignité et le courage m’impressionnent », s’est-il réjoui.

« Tout au long du parcours, j’ai vu avec quel courage, quelle dignité, ces populations se comportent. Malgré les difficultés, elles ont le sourire. Qu’elles sachent qu’elles ne sont pas seules, que le Gouvernement restera à leurs côtés », a-t-il conclu.

De retour à Diffa, le Président de la République a présidé une réunion extraordinaire du Conseil National de Sécurité (CNS) élargie au Conseil Régional de Sécurité de Diffa.

Le Conseil National de Sécurité est un organe constitutionnel qui assiste le Chef de l’Etat en tant que Chef Suprême des Armées.

Il donne son avis sur les questions relatives à la sécurité de la Nation, à la défense, à la politique étrangère et de manière générale sur toutes questions liées aux intérêts vitaux et stratégiques du pays, stipule la constitution nigérienne.

Le Conseil est composé notamment des membres du gouvernement et des hauts responsables des Forces de Défense et de Sécurité (armée, gendarmerie, garde nationale et police nationale).

Source: Presidence de la Republique