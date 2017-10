Visite d’Etat du Président de la République à Perth, Canberra et Sydney : renforcement de la coopération entre le Niger et l’Australie

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, en Visite d’Etat à Sydney, en Australie, s’est réjoui vendredi soir, 13 octobre 2017, de « l’amitié grandissante dont la République du Niger bénéficie désormais de la part du Commonwealth d’Australie ».

Lors d’une séance de travail avec le Premier Ministre d’Australie, l’Honorable Malcolm Turnbull, le Chef de l’Etat a indiqué que l’Australie, membre du G20 et 12ème puissance économique mondiale, cumule vingt-six années consécutives de croissance économique.

Ce pays est pour le Niger « un partenaire précieux et un pays ami avec lequel notre pays est prêt à engager des joint-ventures dans tous les domaines d’intérêt commun », a dit SEM Issoufou Mahamadou.

L’Australie est aujourd’hui le 2ème marché de financement de projets en Asie, au moment où le Niger est engagé dans un ambitieux programme de développement, a souligné le Président de la République, souhaitant une meilleure présence de l’Australie, dans le cadre de financement de projets au Niger.

L’économie nigérienne demeure une économie dynamique avec un taux moyen de croissance de 6% au cours des cinq dernières années, en dépit des chocs liés à la baisse des cours des matières premières, à la situation sécuritaire et aux effets du changement climatique, a ajouté le Chef de l’Etat.

SEM Issoufou Mahamadou a par conséquent, invité les investisseurs Australiens à venir partager cette croissance avec les nigériens et souhaité que soient promus le commerce et les investissements entre le Niger et l’Australie.

Le Niger a adhéré au programme australien sur l’initiative pour le développement minier en Afrique, qui appuie les pays en développement pour une meilleure gestion de leurs ressources minières. A ce titre il bénéficie actuellement de l’assistance prévue dans le cadre de cette initiative, a noté le Président de la République.

Après avoir indiqué que la coopération entre les deux pays concerne les secteurs d’intérêt pour le Niger, SEM. Issoufou Mahamadou a vivement souhaité le renforcement de cette coopération et son extension à des domaines de la sécurité et des infrastructures.

Le Niger proposera au Commonwealth d’Australie une formalisation des rapports à travers la signature d’un accord-cadre de coopération, a-t-il affirmé.

Le pays préconise également l’institution d’une Commission Mixte de Coopération, afin de réaliser les actions de coopération prévues, a-t-il poursuivi.