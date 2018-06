Visite du ministre de la Défense Nationale à la base 101 du Groupe aérien national GAN : La Base prend de plus en plus l’allure d’un véritable aéroport militaire, selon Kalla Moutari

Le ministre de la défense nationale a effectué hier une visite à la base aérienne 101 du groupement aérien national de Niamey (GAN). M Kalla Moutari, qu’accompagnait le Chef d’état-major des armées, le Général de corps d’armée Ahmed Mohamed, est allé rencontrer les soldats des airs des Forces armées nigériennes pour s’imprégner de leurs conditions de travail. Le ministre a également visité les troupes en service au sein des différents détachements militaires des pays partenaires du Niger dans la lutte contre le terrorisme partageant les mêmes installations de la principale base aérienne nigérienne.

Le ministre est aussi allé apprécier le niveau de collaboration qu’entretiennent les soldats nigériens et leurs collègues français, américains, allemands et italiens. Au cours d’une séance de travail de travail dans le salon d’honneur de la base 101, le ministre a eu des échanges avec les responsables des lieux qui lui ont fourni d’amples explications sur les activités de cette base, sur les conditions de vie et de travail du personnel ainsi que la disponibilité d’équipements et de matériels de travail. Le ministre s’est rendu sur le parking provisoire où sont stationnés certains aéronefs.

La piste latéritique destinée à tous les types spéciaux d’atterrissage a également reçu la visite du ministre. M. Kalla Moutari, a été informé qu’elle sera bientôt goudronnée par les partenaires allemands et reliée par une bretelle à la piste de l’aéroport international Diori Hamani. Ces travaux réalisés permettront ainsi à notre plateforme aéroportuaire internationale de disposer d’ores et déjà d’installations supplémentaires pour pouvoir accueillir un plus grand nombre d’appareils.

Outre cette piste, les partenaires allemands construiront un nouveau parking pour des aéronefs de grandes capacités. Là aussi, le ministre a été édifié sur les avantages que procurera cette infrastructure pour note pays notamment en termes de capacités d’accueil avant de se rendre sur la base abritant les soldats américains, leur base-vie ainsi que celle des soldats italiens. Il est allé ensuite sur le chantier de construction de la base-vie des partenaires allemands. Ce site est une merveille technologique équipé entièrement.

Partout où il est passé, le ministre a salué l’enthousiasme avec lequel il a été accueilli par les responsables militaires des quatre pays. Il a noté surtout avec satisfaction la bonne collaboration qui existe entre les différentes unités. Le ministre a souligné avoir vu des gens très engagés dans le travail qui est le leur, celui d’apporter leur contribution dans la sécurisation du Sahel, qui fait face à des défis multiples.

Illustrant ses propos sur la qualité de la collaboration, le ministre a indiqué que ces partenaires apportent un appui inestimable à leurs frères d’armes notamment en matière de soin de santé. Et pour cause, les américains ont pris en charge dans leur clinique sept cas d’opérations tandis que les allemands ont essentiellement pour mission de porter secours et assistance aux troupes engagées sur le terrain pour leur faciliter leur mission de sécurisation et de défense du territoire. Bref, dit-il, «comme vous l’avez vu avec nous, chacun a un travail à faire ».

Le ministre s’est réjoui de constater que la base aérienne 101 est en train de devenir bientôt un véritable aéroport militaire grâce aux travaux réalisés ou en cours de l’être. «Quand on y ajoute la rénovation de l’aéroport international Diori Hamani, c’est vraiment quelque chose d’extraordinaire qui est en train de se faire ici», a conclu le ministre.