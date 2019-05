Visite du ministre de la Défense nationale au détachement de l’armée française basé à Niamey : Renforcer la collabaration avec les FAN dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé…

Le ministre de la Défense nationale M. Kalla Moutari, accompagné des hauts responsables des Forces armées nigériennes (FAN), a visité le vendredi 24 mai dernier, le détachement de l’armée française basé à Niamey sis à la base aérienne. Le ministre Kalla Moutari est allé visiter le dispositif de l’armée française sur place et échanger avec les responsables français sur le renforcement de la coopération dans la lutte contre le terrorisme.

Sur place, le ministre de la Défense nationale et la délégation qui l’accompagne a eu droit à une visite guidée des installations et des moyens disponibles notamment les drones et les avions de combat (Mirages). Le ministre Kalla Moutari a reçu d’amples explications de la part des responsables de la base. Ce dispositif, rappelle-t-on, s’inscrit dans le cadre de l’Opération Barkhane, déployée par la France »pour lutter contre le terrorisme au Sahel ».

Au cours de cette visite, le ministre de la Défense nationale a invité le détachement de l’opération Barkhane à plus d’engagement et de soutien aux côtés du Niger et des pays du Sahel en général, pour faire face au phénomène terroriste.

Il s’agit aussi à travers cette visite de discuter avec les responsables de l’opération française en vue de repartir sur une nouvelle base dans la lutte commune contre le terrorisme. Ce qui devait se matérialiser à travers une meilleure collaboration entre les hommes de Barkhane et les FAN en vue d’une réaction plus prompte et efficace face aux menaces terroristes.

Il faut rappeler que cette visite du ministre Kalla Moutari, intervient un jour seulement après la réunion présidée par le Président de la République, Chef de l’Etat SE. Issoufou Mahamadou avec les ambassadeurs des USA et de la France, au cours de laquelle, il était justement question du renforcement de la coopération sécuritaire avec ces deux partenaires dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée.

Le ministre Kalla Moutari était accompagné, au cours de cette visite, par l’ambassadeur de France au Niger SE. Alexandre Garcia ; le Chef d’Etat major général des armées, le général de corps d’armée Ahmed Mohamed ; le Secrétaire général du ministère de la Défense nationale ; le chef d’Etat major de l’armée de l’air ainsi que plusieurs cadres des Forces armées nigériennes (FAN).

Par Siradji Sanda (ONEP)