Visite du ministre de l’Environnement et du Développement Durable à la Direction Générale de l’Environnement et des Eaux et Forêts : Le ministre Almoustapha Garba salue l’esprit d’initiative et l’engagement au travail des agents

Le ministre de l’Environnement et du Développement Durable, M. Almoustapha Garba a effectué, hier matin, une visite, à la Direction Générale de l’Environnement et des Eaux et Forêts située sur la route de Goudel. Cette visite du ministre de l’Environnement et du Développement Durable au niveau de cette Direction Générale regroupant plusieurs directions à son sein dont la Direction Régionale de l’Environnement et du Développement Durable vise à s’enquérir des conditions de travail de ses collaborateurs, les difficultés qu’ils rencontrent mais aussi de les encourager.

La visite du ministre de l’Environnement et du Développement Durable, M. Almoustapha Garba, a débuté par un défilé des agents des eaux et forêts du Camp Forestier Amoul Kinni au niveau de cette même

Direction pour rendre un hommage au nouveau ministre en charge de l’Environnement. Peu après ces hommages, le ministre Almoustapha Garba a entamé sa visite proprement dite au niveau du Centre National des Semences Forestières, avant d’aller à la pépinière des grands arbres qui a pour but de valoriser la culture de nos grandes espèces végétales.

On trouve sur ce site entre autres plantes »Gamsa », »Boulongua » et »Bossey ». Le ministre Almoustapha Garba a salué l’initiative tout en encourageant les agents à plus d’innovation. Puis, il s’est rendu au magasin, à la Chambre froide où sont stockés les semences des plantes et au Laboratoire où se passent certaines expérimentations, avant de s’entretenir avec les personnels de la Direction Régionale de l’Environnement et du Développement Durable de Niamey en passant au niveau d’un bâtiment en chantier initié par la loi de programmation.

Le ministre Almoustapha Garba a ensuite visité la direction de la Pêche et d’Aquaculture. Selon les responsables de ladite direction, le secteur de la pêche et d’aquaculture se développe malgré quelques difficultés grâce aux initiatives privées. Le ministre Almoustapha Garba a achevé son déplacement sur ce site en visitant successivement la Direction des Archives, de la Documentation, de l’Information et des Relations Publiques, la Direction de la Faune, de la Chasse et des Aires Protégées, la Direction Générale de l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte, la pépinière en face du Fleuve Niger et le bureau même du directeur général de la Direction Générale de l’Environnement et des Eaux et Forêts. Partout le ministre Almoustapha Garba a reçu d’amples explications fournies par les techniciens.

Au terme de sa visite, le ministre de l’Environnement et du Développement Durable, M. Almoustapha Garba a indiqué que la Direction Générale de l’Environnement et des Eaux et Forets, constitue une direction clef de son ministère, tout en indiquant que cette visite a pour objectif de s’enquérir des conditions de travail de ses collaborateurs. Selon lui, cette visite lui a permis de constater l’état des installations et équipements de cette direction générale regroupant à son sein plusieurs directions.

Le ministre Almoustapha Garba s’est surtout réjoui d’avoir trouvé sur place une équipe très active et engagée au travail. Il a assuré les agents de son engagement de résoudre les problèmes matériels soulevés lors de la visite. M. Almoustapha Garba leur a aussi rappelé qu’aujourd’hui, le secteur de l’environnement est un secteur transversal qui est en relation avec plusieurs autres secteurs de développement d’où l’intérêt et l’enjeu qu’il représente dans notre pays.