Visite du ministre de l’industrie à la nouvelle cimenterie du Niger a Malbaza

La nouvelle cimenterie du Niger (NCN) Diamond S.A sera bientôt opérationnelle. Lancés en juillet 2001, les travaux de construction de ce gigantesque complexe industriel planté au cœur de l’Ader sur un terrain d’une superficie de 350.000m2, ont repris de plus bel après une période de léthargie. Le constat est rassurant.

Il a été fait, samedi dernier, par le ministre de l’Industrie, M Mallam Zaneidou Amirou qui a effectué une visite à Malbaza pour apprécier l’état d’avancement desdits travaux.

Une fois terminés, ces travaux permettront de rentrer dans la phase opérationnelle de production du ciment de cette nouvelle cimenterie qui offrira aux Nigériens du ciment de bonne qualité et à un prix défiant toute concurrence. Mieux avec une capacité estimée à 540.000tonnes/an, la NCN Diamond SA couvrira largement le besoin national en ciment, tant pour les particuliers que pour les grands projets d’infrastructures et fera du Niger un pays exportateur du ciment.

Accompagné du préfet du département de Malbaza et plusieurs responsables de son département ministériel, le ministre Mallam Zaneidou Amirou a trouvé sur place à Malbaza le président du conseil d’administration de ladite société, M Idi Ango Ibrahim, le Directeur général de la NCN ainsi que tous les partenaires de ce grand projet qui lui ont réservé un accueil chaleureux.

La NCN S.A est une unité industrielle qui sûrement, fera la fierté du Niger et le bonheur des Nigériens désireux de se procurer du ciment à bon prix pour se construire une maison ou réaliser tout autre projet immobilier.

Pour un complexe industriel, la NCN en est véritablement un, au vu de son immensité mais aussi et surtout de ses installations et des équipements de haute technologie utilisés dans la chaine de production.

Du concasseur de la matière première à l’atelier d’ensachage du ciment en passant par les silos d’homogénéisation, les trémies, les broyeurs de boulées, les silos de stockage, la salle de contrôle, la tour de préchauffage ou encore le four de cuisson et bien d’autres endroits perdus de cet immense complexe, le ministre de l’Industrie s’est intéressé, sans se ménager, à tout le processus conduisant à l’obtention de la précieuse poudre (le ciment).

M Mallam Zaneidou Amirou a eu tout le plaisir de parcourir le kilomètre sur lequel s’étale l’usine, arpentant les longs couloirs, empruntant les escaliers et les voies sinueuses et ou exiguës tout en recueillant des explications de la part du responsable indien des lieux et des chefs des sections et services. Pendant de longues heures, le ministre de l’Industrie n’a laissé aucun détail lui échapper jusqu’à son arrivée à l’atelier de l’ensachage et au bord du ruban de transport du produit fini.

A cette dernière étape, le ministre a eu droit à une séance de mise en sac du ciment. Lui-même ainsi que le préfet ont été invités à remplir quelques sacs. La visite aura répondu à l’attente du ministre ?

Oui a-t-il dit avec un grand soupir qui en dit tout sur son émotion de voir les travaux de construction de l’usine prendre enfin le chemin de la finition.

« Je suis animé par un sentiment de joie et de fierté d’avoir visité ce joyau. La fierté d’avoir cette première plus grande unité industrielle dans notre pays et qui n’a rien à envier aux grands cimentiers du monde », a dit le ministre de l’Industrie qui a souligné sa satisfaction pour la reprise des travaux et le taux d’exécution à plus de 85%.

La NCN est une unité dont l’intérêt est grand pour le Niger lorsqu’on sait que le Niger est un pays importateur de ciment qui sortira bientôt de cette dépendance vis-à-vis de l’extérieur en produisant lui-même son ciment pour satisfaire la totalité du besoin national.

Le ministre a salué le courage et l’audace des opérateurs nigériens et leurs partenaires qui, selon lui, ont cru au projet et osé investir une somme colossale (48 milliards FCFA) et entreprendre un si grand challenge pour donner au Niger sa plus grande unité industrielle qui aura pour entre autres atouts d’offrir des emplois directs à des centaines de jeunes nigériens.

L’initiative du Président du conseil d’administration a bénéficié de tout le soutien des autorités qui lui ont accordé une grande importance et mis un point d’honneur à sa concrétisation en lui accordant toutes les facilités requises conformément à l’esprit de la loi de 2014 instituant le code des investissements.

Sur la capacité de la NCN à répondre aux besoins des populations, le président du conseil d’administration M Idi Ango Ibrahim a réitéré ses remerciements au ministre de l’Industrie pour son déplacement à Malbaza. Un déplacement qui lui a permis de constater le redémarrage effectif mais de manière intensive des travaux sur le chantier qui est aujourd’hui exécuté à plus de 85%.

Expliquant qu’ils ont l’ambition de finir les travaux dans cinq à six mois, M Idi Ango Ibrahim a souligné que le Niger sera donc doté de sa première cimenterie de l’ère moderne, la plus grande qui soit avec la capacité de couvrir toute la demande locale mais aussi celle des pays voisins en ciment de très haute qualité.

La mise en service de la NCN viendra corriger une anomalie, dissiper un paradoxe d’un pays qui dispose de toutes les matières premières en quantité et en qualité mais qui reste dépendant de l’extérieur pour se procurer le ciment.

« On n’importe rien pour produire du ciment, contrairement à d’autres pays. Et en toute logique on devrait être le pays qui a la plus grande usine de cimenterie dans la sous-région, parce que nous sommes l’un des rares pays à disposer des tous les ingrédients », a estimé le PCA de la NCN affirmant sans ambages qu’avec cela le Niger est capable de produire l’un des ciments les moins chers de l’Afrique de l’Ouest et satisfaire toute la demande nationale, stabiliser le prix en arrêtant la fluctuation ainsi que les pénuries préjudiciables aux consommateurs nigériens qui, selon lui, dépensent plus de 65milliards/an pour importer du ciment. Mieux, le Niger produira pour aller à la conquête du marché de la sous-région.

« Dans quelques mois, inchaa Allah, nous allons non seulement couvrir la demande nationale en ciment mais aussi attaquer les marchés qui sont autour de nous », a promis le PCA de la NCN S.A tout en précisant que les promoteurs comptent sur la continuation du soutien de l’Etat en faveur de ce projet qui aura coûté à terme 48 milliards F CFA, un investissement dans lequel les partenaires nigériens sont en première ligne et qui offrira des centaines d’emplois directs aux jeunes nigériens.