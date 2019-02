Visite du ministre des Transports sur le site des travaux de rénovation et de modernisation de l’Aéroport International Diori Hamani de Niamey : Les travaux exécutés à un taux global de 62%…

Le ministre des Transports, M. Karidio Mahamadou a effectué hier matin une visite sur le site des travaux de rénovation et de modernisation de l’Aéroport International Diori Hamani de Niamey. Il était accompagné dans ce déplacement de ses proches collaborateurs. Il s’est agi pour le ministre des transports d’aller s’enquérir de l’état d’avancement des travaux qui ont été lancés le 5 Juillet dernier par le Chef de l’Etat, SE Issoufou Mahamadou.

Le ministre des Transports et la délégation qui l’accompagne ont sillonné d’abord le nouveau terminal qui a déjà pris forme.

La délégation ministérielle a trouvé sur le site une équipe de travailleurs dynamiques à pied d’œuvre pour que l’ouvrage soit livré à temps dans le respect du délai contractuel. Le ministre des Transports a reçu d’amples explications de la part des techniciens de SUMMA, la Société turque en charge de l’exécution des travaux, ainsi que des responsables de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile. Après avoir parcouru le nouveau Terminal, la délégation ministérielle a ensuite visité le parking qui est en cours de réalisation, d’une capacité d’une vingtaine d’avion.

Concernant la nouvelle piste, elle est construite sur une longueur de 3 kilomètres et une largeur de 44 mètres. La 3e étape de la visite du ministre des Transports, a été consacrée au site de construction du salon présidentiel et de ses travaux connexes. Là également, M. Karidio Mahamadou a parcouru les principaux compartiments de l’ouvrage qui a visiblement pris toute sa forme architecturale.

A l’issue de sa visite, le ministre des Transports s’est réjoui de constater que l’ouvrage qui est en train d’être réalisé prend de plus en plus toute sa dimension. Il a rappelé que c’est dans le cadre du partenariat public-privé que notre pays a signé avec la Société SUMMA un partenariat visant la rénovation et la modernisation de l’Aéroport Diori Hamani de Niamey. M. Karidio Mahamadou s’est félicité des travaux que la Société est en train de mener l’amenant à être dans le délai.

Il a dit avoir insisté au cours de cette visite en se renseignant auprès du chef du projet et le vice-président de la Société SUMMA si les travaux seront finis dans le délai à savoir la fin du mois de Mai prochain, afin d’avoir un Aéroport opérationnel.

Le ministre des Transports a été rassuré que tous les équipements pouvant servir à finaliser les travaux sont déjà sur place, il reste seulement le montage.

Notons aussi que de manière globale le taux d’exécution des travaux est à 62%. Il a remercié les responsables de SUMMA qui sont constamment sur le terrain en vue d’encourager le personnel travaillant sur le chantier, ainsi que le comité qui a été mis en place au niveau de son département ministériel assurant le contrôle, pour que tout se déroule comme prévu. En outre, le ministre des Transports a rassuré que la mise en service de cet ouvrage contribuera significativement à développer les secteurs économiques de notre pays, et renforcer le trafic aérien au regard de la dimension de l’ouvrage en cours de réalisation.

A l’issue des travaux, le Niger se dotera d’un Aéroport très moderne, répondant aux exigences et aux normes internationales. Les participants au Sommet de l’Union Africaine que notre pays s’apprête à accueillir en Juillet prochaine seront sûrement impressionnés de cette belle architecture.

Pour sa part, le directeur général de l’ANAC, Elhadji Ayaha Ahmed, a exprimé sa satisfaction de recevoir la visite du ministre des Transports qui est venu apprécier l’état d’avancement des travaux en cours pour la rénovation et la modernisation de l’Aéroport Diori Hamani.

Une fois que les travaux seront achevés et l’ouvrage opérationnel, les structures qui sont à l’Aéroport vont continuer à y exister notamment l’ANAC, l’AANN, la Société en Charge d’Assistance en Escale, et l’ASECNA, a-t-il indiqué.

Parlant de l’ANAC, Elhadji Ayaha Ahmed a noté que c’est l’organe en charge de la réglementation, de supervision et de surveillance de toutes les structures intervenant à l’Aéroport. Quant à l’Activité Aéronautique Nationale du Niger (AANN), elle s’occupe de la gestion de tous les aéroports du Niger. A cet effet, il a précisé que c’est la gestion commerciale de l’Aéroport de Niamey qui sera déléguée à la Société SUMMA et l’AANN s’occupera désormais de la gestion des aéroports internationaux et nationaux de l’intérieur du pays.

Le directeur de l’ANAC a indiqué avoir travaillé concernant le personnel qui sera transféré à la Société SUMMA, et celui qui restera à l’AANN. Il a rassuré que dans la convention, le personnel qui sera déployé conservera le même traitement salarial et les acquis du personnel seront conservés. Pour ce qui est de l’Assistance en Escale qui est la compagnie qui offre des services aux passagers, elle deviendra désormais une Société Mixte dont l’Etat détiendra 51% d’actions et 49% pour la Société SUMMA. Tout le personnel de cette Société sera transféré à cette nouvelle Société en conservant également le même traitement salarial. M. Ayaha Ahmed a confié que la nouvelle Société est en train d’être créée.

Par rapport à l’ASECNA, il a notifié que cette structure prend en charge les avions à partir de leur décollage avant de les guider jusqu’à l’atterrissage. Selon lui dès que l’avion sort de la piste, c’est le gestionnaire qui le prend pour le parquer. Le directeur général de l’ANAC a souligné avoir tout prévu afin de mettre tous les agents de sécurité intervenant à l’aéroport dans les meilleures conditions de travail. Quant au vice-président de la Société SUMMA, M. Fatih Bora, il a rassuré que les travaux seront achevés dans le respect du délai contractuel.

Par Laouali Souleymane (ONEP)