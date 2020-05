Visite du ministre d’Etat, en charge de l’Intérieur et de la sécurité publique, dans la région de Tillabéri…

Le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation, des Affaires Coutumières et Religieuses, M. Bazoum Mohamed, a effectué, le mardi 12 mai 2020, une visite dans la région de Tillabéri, précisément dans la zone de l’Anzourou où des attaques perpétrées par des bandits armés ont causé la mort de 20 personnes et 5 blessés.

Le ministre Bazoum Mohamed était à la tête d’une importante délégation comprenant des députés nationaux au titre de la région, le ministre de la Défense Nationale, le président de la Haute autorité à la consolidation de la paix (HACP) ainsi que des responsables des différents corps des forces de défense et de sécurité. Il s’agissait pour le ministre d’Etat de se rendre sur place pour transmettre, aux populations des localités et aux familles des victimes, la compassion et les condoléances émues du Président de la République, Chef de l’Etat, SE Issoufou Mahamadou.

Il faut rappeler que les attaques du samedi 9 mai dernier ont visé trois villages, Gadabo où 7 personnes ont trouvé la mort 3 autres ont été gravement blessées, le village de Zibane KoiraTégui avec trois (3) morts et le village de Zibane Koira Zéno où on déplore10 morts et 2 blessés, soit au total 20 morts. La délégation ministérielle s’est rendue au niveau de ces trois villages rattachés à la commune de l’Anzourou où le ministre d’Etat Bazoum Mohamed, tout en déplorant cette lâche attaque, a transmis aux populations la compassion et les condoléances émues du Président de la République, Chef de l’Etat SE Issoufou Mahamadou, mais aussi la solidarité et le soutien du gouvernement et du peuple nigérien face à cette épreuve difficile. «Le gouvernement est de cœur avec vous. La zone de l’Anzourou a trop souffert et nous avons pris la mesure de la souffrance que vous endurez. L’engagement du Président de la République, c’est de faire en sorte que cette souffrance cesse», a déclaré le ministre d’Etat Bazoum Mohamed

A cet effet, le ministre d’Etat, ministre en charge de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, a rassuré ces populations du renforcement des mesures devant garantir la sécurité des populations et leurs biens dans la zone de l’Anzourou.

De retour à Tillabéri, la délégation ministérielle a eu une rencontre avec l’ensemble des responsables des différents corps des forces de défense et de sécurité, en présence du Gouverneur de la région. L’objectif de cette rencontre est d’analyser la situation sécuritaire dans la région de Tillabéri. Plus particulièrement l’échange entre le ministre d’Etat Bazoum Mohamed et les responsables des différents corps des FDS a essentiellement porté sur la définition du cadre permettant d’une part d’assurer la sécurité de la zone de l’Anzourou, et d’autre part, traquer partout et mettre hors d’état de nuire les auteurs de ces attaques barbares. Le ministre d’Etat Bazoum Mohamed a enfin annoncé un appui en vivres du gouvernement à l’endroit des familles des victimes.

Par Zakari Mamane, ONEP/Tillabéri