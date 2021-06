Visite du Ministre Illiassou Mainassara à l’intérieur du pays: Mission de suivi et de contrôle de la mise en œuvre du volet sanitaire du Programme de Renaissance, acte 3

Le Ministre de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales a entamé le mardi 29 juin 2021, une visite des structures sanitaires et de la population de la région de Dosso.

Dr Idi Illiassou Mainassara est accompagné d’une délégation des cadres centraux de son département ministériel. Il visitera des centres des santé, les maternités les CSME, HD, CHR etc .

Il est prévu une importante réunion d’échanges entre le Ministre et les agents, les syndicats, la société civile, les ONG, les chefs coutumiers et religieux, les responsables administratifs régionaux et départementaux ainsi que les représentants de la population.

Ces sorties rentrent dans le cadre de suivi et de contrôle de la mise en oeuvre du Programme de Renaissance, acte 3 du Président de la République, Chef del’Etat, Mohamed Bazoum qui fait de la santé l’une de ses préoccupations majeures.

