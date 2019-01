Visite du Ministre Porte-Parole du Gouvernement et du Directeur de Cabinet du Premier Ministre dans les villages inondés du Département de Tillabery…

Le samedi 19 janvier 2019, suite aux inondations survenues ces derniers jours dans le département de Tillabery, précisément dans les villages de Foulé, Sinder et les hameaux environnants, SEM Brigi Rafini, Premier Ministre, Chef du Gouvernement a dépêché une mission sur le terrain afin de rencontrer les populations.

Cette mission composée du Ministre Porte-Parole du Gouvernement, Monsieur Zakaria Abdourahaman et du Directeur de Cabinet du Premier Ministre, Monsieur Hama Adamou Souley est partie constater de visu les dégâts occasionnés par la crue du fleuve et surtout exprimer la compassion et la solidarité de SEM Issoufou Mahamadou, Président de la République, Chef de l’Etat.

La délégation a visité tous les villages concernés et elle est rentrée en contact direct avec les populations pour échanger. Partout où ils sont passés, le Ministre Porte-Parole du Gouvernement et le Directeur de Cabinet du Premier Ministre accompagnés du Secrétaire Général du Gouvernorat, des directeurs régionaux, des élus locaux, des chefs coutumiers et des responsables régionaux des Forces de Défense et de Sécurité ont reçu un accueil chaleureux.

La délégation a aussi amené des vivres envoyés par SEM le Président de la République. Au cours de leurs échanges ils ont fait des propositions et des suggestions aux polutations pour limiter les dégâts et prévenir d’autres situations malencontreuses. Ensemble avec les populations, ils ont partout imploré Dieu pour plus de paix, de sécurité et de prospérité dans notre pays.

Suite à son geste et à son expression de compassion et de solidarité à leur égard, les populations ont demandé à la délégation de transmettre leur satisfaction et leur remerciement à SEM Issoufou Mahamadou, Président de la République, Chef de l’Etat.







Source: Cabinet du Ministre Porte Parole du Gouvernement