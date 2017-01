Visite du Premier Ministre, Chef du gouvernement, au Haut-Commissariat (INTIC) : Volonté d’insuffler une nouvelle dynamique au fonctionnement de l’administration publique à travers les NTIC

Le Premier ministre, Chef du gouvernement, SEM. Brigi Rafini, a effectué une visite, hier matin, au Haut-Commissariat à l’Informatique et aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (INTIC). Le Chef du gouvernement était accompagné du ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, M. Mohamed Ben Omar, de la ministre de la Communication, Mme Sani Hadiza Koubra; et des membres de son Cabinet.



Il s’agissait pour le Premier ministre de s’assurer que le changement souhaité dans le fonctionnement de cette administration publique est bien exécuté. Le Premier ministre a ensuite visité les services techniques avant d’avoir une séance de travail avec les responsables et les agents du Haut-Commissariat.

Au cours de la séance de travail, il s’est agi de faire l’état des lieux de l’exécution des missions assignées au Haut-Commissariat à l’Informatique et aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication et des difficultés rencontrées en vue d’y apporter des solutions idoines. Comme le précise le Haut-Commissaire, M. Ibrahim Guimba Saidou, cette structure qui a été créée en 2005 a pour principale mission l’exécution des orientations politiques et des mécanismes de gestion dans le domaine de l’informatique et des techniques de l’information et de la Communication.

« Il s’agit surtout de déployer un réseau numérique pour toute l’administration du Niger, qui permettre d’être beaucoup plus efficient et d’être présent partout au Niger, et surtout qui va permettre à l’administration d’offrir dans le futur, des services efficaces aux citoyens en utilisant les plateformes numériques, donc d’être véritablement en phase avec le modernisme en vue de créer des économies d’échelle grâce à l’amélioration des prestations de services », a souligné M. Ibrahim Guimba Saidou.

Entres autres objectifs que s’est fixé le Haut-Commissariat aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, il a cité le déploiement de l’Intranet gouvernemental, et la mise en place d’un système de messagerie gouvernementale qui permettra aux agents de l’Etat de communiquer, à travers des échanges de données, dans un environnement numérique sécurisé.

A l’occasion de cette visite, le Premier ministre Brigi Rafini a assuré les responsables et les agents du soutien ferme du gouvernement à accompagner le Haut-commissariat dans l’amélioration des conditions de travail du personnel.