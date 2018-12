Visite du Premier Ministre sur plusieurs chantiers entrant dans le cadre des préparatifs du Sommet de l’Union Africaine en 2019 à Niamey : Le Chef du Gouvernement se réjouit de l’avancement des travaux

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement SE Brigi Rafifini a effectué, le samedi 1er décembre dernier, des visites sur plusieurs chantiers qui rentrent dans le cadre des préparatifs de la 33ème Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine qui se tiendra en juillet 2019 à Niamey. Le Chef du Gouvernement était accompagné, au cours de ces visites, du Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République et président du Conseil d’Orientation et de Contrôle de l’Agence UA Niger 2019, M. Ouhoumoudou Mahamadou et du Directeur général de l’Agence UA-2019, M. Mohamed Saïdil Moctar.

La délégation a visité d’abord l’Aéroport International Diori Hamani de Niamey, notamment les chantiers de la rénovation et de la modernisation de cette infrastructure aéroportuaire. Plusieurs travaux sont en cours à ce niveau : la construction d’un nouveau terminal moderne, la construction d’un pavillon présidentiel, l’extension du parking des avions, la construction d’une nouvelle voie de circulation, la construction d’un nouveau fret, et plusieurs autres travaux connexes.

Selon les techniciens rencontrés sur place, les travaux des gros œuvres pour le terminal sont terminés à 100% ; les travaux de finition sont à 40% ; idem pour le pavillon présidentiel dont les gros œuvres sont finis à 100% et les travaux de la finition sont à 35% ; et pour la construction du nouveau terminal moderne là aussi, les travaux des gros œuvres sont finis à 100% et la finition est à 65%.

Au niveau du site de l’Hôtel Présidentiel, la délégation a sillonné le chantier et a reçu d’amples explications sur son évolution. L’Hôtel Présidentiel Radisson Blu, est un complexe de standing international qui aura une capacité d’hébergement de 194 chambres, dont une suite royale, une suite présidentielle, treize (13) suites juniors, douze (12) suites exécutives, sept (7) suites longue durée et 160 chambres standard.

Le complexe hôtelier comprendra aussi une salle de banquet de 800 places, un salon VIP, un restaurant, un bar, un business center, trois (3) salles de réunion, un SPA, un centre de fitness, une piscine extérieure et un parking pour 100 véhicules. Les responsables des travaux ont souligné que les gros œuvres sont à 100% terminés. visite-1L’ouvrage est en cours de finition.

Au niveau du site de la construction de 15 villas présidentielles, par la société SOGEA SATOM, le Premier Ministre et sa délégation ont écouté également les responsables des travaux avant de visiter le chantier. Cette cité 1 de l’UA 2019 est située près du Conseil de l’Entente. Elle comprendra 15 villas duplex en R+1, bâtie chacune sur un terrain de 1000 m² totalement clôturé. Selon les techniciens, les travaux sont à 85% (Gros œuvres). Toutes les 15 villas sont en cours de finition.

A toutes ces étapes, le Chef du Gouvernement, s’est rendu compte de l’évolution des différents travaux. Selon les responsables de ces projets, les travaux seront livrés à temps pour l’accueil et l’hébergement des hôtes de la conférence des Chefs d’Etat et des Gouvernements.

A l’issue de cette visite, le Premier ministre s’est réjoui de l’avancement des travaux. Aussi, il s’est dit très rassuré, car à l’allure où vont les travaux, le Niger sera au rendez-vous de cet important événement africain. SE Brigi Rafini a tout de même invité les responsables des projets à redoubler d’efforts pour être dans les délais. Le Chef du gouvernement a souligné que cet événement que notre pays entend accueillir en juillet 2019, comporte d’énormes avantages.

Il a relevé le nombre important d’emplois créés autour des différents chantiers, plus 2000 emplois toutes catégories confondues. A la fin de ces travaux, d’autres emplois seront aussi créés au profit des Nigériens. L’autre avantage, a-t-il souligné, c’est qu’à partir de ce moment notre capitale sera capable d’accueillir d’autres événements régionaux, africains et internationaux de hautes factures.