Visite du Président de la République, SE. Issoufou Mahamadou, à Addis Abeba, en Ethiopie : Le Chef de l’Etat prend part, ce mardi, à l’investiture des nouveaux Commissaires de l’Union Africaine

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, est arrivé lundi en fin d’après-midi, 13 mars 2017, à Addis Abeba, en Ethiopie, où il prendra part mardi, 14 mars 2017, à la cérémonie d’installation des nouveaux membres de la Commission de l’Union Africaine (UA).

SEM Issoufou Mahamadou, rappelle-t-on, a été désigné Champion Zone de Libre Echange Continentale (ZLEC), par la 28ème Session de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’l’Union Africaine, tenue à Addis Abeba les 30 et 31 janvier 2017.

L’investiture des membres entrants de la Commission, élus en janvier dernier, sera présidée par le Président de la République de Guinée, également Président en exercice de l’Union Africaine, SEM Alpha Condé. Le Chef de l’Etat est accompagné, dans ce déplacement, de M. Ouhoumoudou Mahamadou, Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Ibrahim Yacoubou, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur, M. Sadou Seydou, Ministre du Commerce et de la Promotion du Secteur Privé et M. Alma Oumarou, Ministre, Conseiller à la Présidence de la République.