Visite du Président de la République sur le chantier du 3ème échangeur de Niamey : SEM. Issoufou Mahamadou, satisfait de l’évolution des travaux

Sur les lieux, le Chef de l’Etat a reçu d’amples explications sur l’évolution du chantier dont les travaux commencent déjà à métamorphoser tous les environs du marché de Katako et du célèbre ravin de Gountou Yéna, du quartier Boukoki jusqu’au niveau de celui de Deizéibon.

A l’issue de la visite, le Président de la République, SEM. Issoufou Mahamadou, a exprimé sa satisfaction par rapport à l’évolution du chantier du 3ème échangeur de Niamey, appelé échangeur Diori Hamani, du nom du premier président du Niger. «Je suis satisfait de l’avancement des travaux. Rappelez-vous que ces travaux ont commencé au mois de décembre 2015, et là on est à 50% de niveau d’exécution. Plaise à Dieu, d’après ce qui m’a été dit les travaux vont être terminés d’ici la fin del’année. Il s’agit d’une infrastructure importante qui permettra de fluidifier la circulation à l’intérieur de Niamey, comme les autres infrastructures qu’on a eu à réaliser, les échangeurs du Boulevard Mali Béro, du Rond-point des Martyrs et le Boulevard Tanimoune qu’on a inauguré avant-hier», s’est réjoui le Président de la République, SEM. Issoufou Mahamadou. «Nous avons beaucoup d’ambitions pour Niamey. Nous voulons faire de Niamey, «Niamey la coquette» ou Niamey Nyala. C’est un début, et au fur et à mesure qu’on va avancer les populations vont voir comment Niamey va se métamorphoser plaise à Dieu», a déclaré SEM. Issoufou Mahamadou.Ce grand projet visité par le président comporte entre autres infrastructures trois grands ouvrages, notamment l’échangeur dit »Echangeur Diori Hamani » à trois niveaux au carrefour Ecole Diori, avec un passage souterrain, long de 126 m; un pont-cadre long de 36 m à la traversée de l’agglomération du marché Katako pour séparer le flux du trafic en transit et celui à destination du marché; et un pont à poutres métalliques long de 90 m sur le ravin de »Gountou Yéna », dans le prolongement du Boulevard de la Liberté. Le coût global du projet s’élève à 41. 614. 280. 769 francs CFA.Le financement est assuré par la BOAD à hauteur de 30,9% et la BOA-Niger pour 69,91%. L’exécution des travaux étant confiée à l’entreprise SOGEA/ SATOM, la surveillance et le contrôle des travaux sont assurés par le bureau d’études GERMS-Consulting, pour un montant de 971.787. 500 francs CFA.