Visite du président de l’Assemblée nationale aux rescapés de l’explosion du camion-citerne au quartier aéroport de Niamey : «C’est un drame national qui vient de se produire», a déclaré SE. Ousseini Tinni…

Le président de l’Assemblée nationale, SE. Ousseini Tinni s’est rendu hier matin à l’hôpital national de Niamey pour apporter sa compassion aux blessés de l’explosion du camion-citerne transportant de l’essence au quartier aéroport de Niamey.

Il est accompagné dans ce déplacement par le ministre de la Santé Publique et le ministre en charge de l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes, M. Laouan Magagi. Selon des sources officielles, ce drame national a, provisoirement, engendré la mort de 55 personnes, 37 blessés graves et plusieurs dégâts matériels. Le président de l’Assemblé nationale, a successivement visité au niveau de l’Hôpital, les blessés au service des urgences, à la réanimation et au bloc opératoire pour s’enquérir de leur condition de prise en charge.

L’émotion était perceptible sur le visage du président du parlement nigérien. «C’est un drame national qui vient de se produire et qui a endeuillé plusieurs famille », a-t-il déclaré avant de présenter ses condoléances aux familles endeuillées et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. SE. Ousseini Tinni a enfin confié que l’Assemblée nationale fera une déclaration sur ce drame la situation.

Par Seini Seydou Zakaria (ONEP)