Visite Du Président Tchadien, SE Idriss Déby Itno Au Niger:Galvaniser Les Forces Tchadiennes Avant Leur Déploiement Sur Le Théâtre Des Opérations

le Président Tchadien, Président en exercice, de la force-conjointe G5 Sahel, Le Marechal du Tchad, Idriss Déby Itno a effectué, hier, une visite de travail à Niamey. A sa descente d’avion présidentiel, le Président Tchadien a été accueilli par le Président de la République, SE Issoufou Mahamadou. Après, les honneurs militaires, le tête-à-tête, les deux personnalités ainsi que leurs délégations se sont rendues à Sorey, à une dizaine de km de Niamey sur la route de Dosso, pour visiter le contingent Tchadien stationné avant que ces soldats ne rejoignent leurs camarades des autres pays de la force conjointe du G5 Sahel notamment au niveau de la zone dite de trois frontières (Mali, le Niger et Burkina).

A Sorey, les deux personnalités ont été accueillies par le ministre de la Défense Nationale, Pr Issoufou Katambé. C’est ainsi que les deux Chefs d’Etat ont passé en revue ces soldats ainsi que leur équipement, prêts à se rendre sur le théâtre des opérations. Après cette revue de troupe pour encourager et galvaniser les soldats, le Président Issoufou en reconnaissance des multiples actions du Président Déby en faveur de la paix l’a élevé, au nom de la République, au rang de Grand-Croix de l’Ordre National du Niger. S’adressant à son homologue Tchadien, le Président Issoufou s’est exprimé en ces termes « en reconnaissance de vos actions décisives et concluantes en faveurs de la paix, de la sécurité et du développement aussi bien dans le cadre bilatéral qu’au niveau des institutions communes d’intégration sous-régionale, au nom de la République nous vous élevons au rang Grand-roix de l’Ordre National du Niger». Notons que la même distinction a été aussi décernée au Président Muhammadu Buhari, Président de la République Fédérale du Nigéria pour les mêmes motifs. Précisons aussi que les deux Présidents, à savoir Déby et Buhari devraient recevoir leur distinction lors de la fête de la République notamment lors des festivités du Diffa N’ Glaa.

Dans son mot de bienvenue au Président Tchadien et à sa délégation, le ministre de la Défense Nationale, Pr Issoufou Katambé a rappelé que le prix Ibrahim est attribué à SE Issoufou Mahamadou, Président de la République du Niger, Chef de l’Etat pour ses efforts pour améliorer le développement socio-économique et le renforcement de la démocratie dans son pays, tout en œuvrant pour la stabilité régionale. Selon lui cette visite entre aussi dans le cadre de la stabilité régionale, tout en précisant que nos Chefs d’Etat sont venus pour s’enquérir des conditions de vie, de travail et de stationnement des Forces Tchadiennes avant leur départ sur les terrains d’opération.

Saluant l’engagement du Président Déby au côté de la Force-conjointe du G5 Sahel, le ministre en charge de la Défense, a exprimé sa reconnaissance pour l’engagement du Président Tchadien et sa volonté manifeste qu’il a démontrée en permanence dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé qui gangrènent notre espace commun.

Rappelant l’audience que le Président Tchadien lui a accordée, le 28 févier dernier, le ministre de la Défense a dit qu’Idriss Déby Itno a réitéré ses directives pour impulser une nouvelle dynamique à la Force et a également donné des orientations précises pour la réussite des opérations futures devant se traduire par la destruction des GAT et des GCO en prenant en compte le caractère asymétrique de la guerre. « Vous avez souhaité des résultats probants sur le terrain d’ici le prochain Sommet des Chefs d’Etat du G5 Sahel prévu au cours du mois de juin 2021. Vous avez même prévu d’être sur le champ de bataille », a-t-il dit.

« Avec l’intention clairement affirmée du Président en exercice du G5 Sahel de donner une nouvelle impulsion aux opérations de la force-conjointe, vous serez incessamment engagés auprès de vos camarades des autres bataillons Maliens, Burkinabè et Nigériens de la force-conjointe en parfaite symbiose », a dit le ministre de la Défense Nationale aux soldats.

Cela va se faire initialement dans la zone des trois frontières, dans le cadre de l’opération d’envergure SAMA. « Nous n’avons aucun doute sur le professionnalisme, la bravoure et la volonté dont vous ferez montre au cours de votre engagement auprès de vos camarades des autres bataillons. Nous sommes assurés que les résultats tangibles découleront des différentes manœuvres envisagées », a assuré le ministre en charge de la Défense.

Par ailleurs, Pr Issoufou Katambé a salué l’appui de la France qui a pris en charge le conditionnement initial des soldats, la projection du départ du Tchad jusqu’à la zone d’engagement et qui prend en compte un temps déterminé.

Par Mamane Abdoulaye (ONEP)